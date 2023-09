Brasília

Quando as plantas crescem, o vaso também precisa aumentar. Para saber quando e como fazer o transplante, veja, a seguir, as dicas do engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, que comanda o canal Cultivando, com mais de 920 mil inscritos no YouTube.

É importante ficar atento à necessidade de troca de vaso ou apenas de substrato - Maxky/Adobe Stock

Como saber se é preciso trocar a planta de vaso

Alguns sinais podem indicar que a planta não cabe mais ali. Se você perceber que ela já está há algum tempo estagnada, sem crescer, é um bom indício de que está na hora de fazer a troca —mesmo que ainda esteja com aparência saudável. Em alguns casos, a planta começa também a ficar amarelada.

Para ter certeza de que o problema é a falta de espaço, o mais importante é entender se as raízes já estão apertadas no vaso. É possível verificar isso quando:

O vaso de plástico está muito duro, estufado ou tem rachaduras

Ao puxar a planta do vaso, não se vê praticamente o substrato, saindo apenas um bolo de raízes

Há raízes saindo pelos furos na parte inferior do vaso

Ao regar, a água demora muito para descer, o que pode significar que o substrato está muito compactado ou que há raízes em excesso

Mesmo com a rega, a planta pode murchar rápido demais, porque não há terra suficiente para guardar a água

Quando as raízes estão saíndo pelos buracos de drenagem, é hora de trocar a planta de vaso - Gaspar Yamasaki

Como escolher o vaso

Tamanho

O novo vaso deve ser um pouco maior que o antigo. O ideal é que o antigo caiba dentro do novo e ainda sobre mais ou menos dois dedos no seu entorno. Em geral, não é recomendado escolher um vaso muito maior. Isso porque as raízes podem não chegar a algumas partes dele, deixando o solo mais úmido nesses lugares e, assim, aumentando o risco de proliferação de fungos e bactérias.

Material

Os vasos de plástico são baratos, leves e resistentes e retêm a água por mais tempo. Já os de barro são porosos e, com isso, a água evapora mais rápido. Então, é necessário entender qual é a necessidade da planta e como é a sua atenção à rega. Se a planta precisar de muita água e você for mais descuidado, talvez seja melhor optar pelo vaso de plástico, por exemplo. Há ainda outros materiais, como o cimento (que, em relação à porosidade, é um intermediário) e a cerâmica esmaltada (que se parece mais com o plástico nesse aspecto).

Observação importante: independentemente do material, é preciso escolher um vaso que tenha furos no fundo. Sem eles, há um grande risco de que a água fique empoçada e cause o apodrecimento das raízes.

Como tirar a planta do vaso

O excesso de raízes é o principal indicativo de que é preciso trocar a planta de vaso - Gaspar Yamasaki

Se o vaso for de plástico, você pode ir apertando em volta dele, para ajudar a soltar as raízes das laterais. Se for um vaso muito grande, vale contar com a ajuda de uma pá para fazer isso

Ao puxar a planta, tente manter as raízes sem quebrá-las. É importante que elas estejam o mais preservadas possível, para que consigam se recuperar bem no novo vaso

Nunca corte as raízes, a não ser que haja alguma parte podre, por exemplo. Se elas estão ali, é porque a planta precisa delas

Com cuidado, tente soltar as raízes que estão emboladas na base. Se elas forem colocadas no novo vaso sem serem desenroscadas, vão acabar não se desenvolvendo bem

Ao fazer isso, você acabará tirando um pouco do substrato original também. Mas é interessante manter pelo menos dois terços desse substrato, porque ali há raízes bem fininhas, que a gente não consegue enxergar e são justamente as que absorvem mais água para a planta

Como colocar a planta no novo vaso