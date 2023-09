Módulo de pouso indiano Chandrayaan-3 falha em despertar após missão bem-sucedida na Lua

The News York Times | The New York Times

À medida que o sol se levantava na sexta-feira (22) sobre o planalto lunar onde módulo de pouso Vikram e o rover Pragyan da Índia estão, os exploradores robóticos permaneceram em silêncio.

A ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial), equivalente à NASA da Índia, disse na última sexta-feira (22) que os controladores da missão no solo enviaram uma mensagem de despertar para Vikram.

Imagem da Lua captada a partir da Chandrayaan-3 durante a inserção orbital lunar em 5 de agosto - Isro/AFP

Como esperado, o módulo de pouso não respondeu. Os esforços continuarão nos próximos dias, mas isso pode muito bem ser a conclusão da Chandrayaan-3, a primeira missão espacial bem-sucedida da Índia na superfície lunar.

A Índia é apenas o quarto país a realizar um pouso intacto na Lua, depois dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Vikram, que chegou há um mês, também foi a primeira espaçonave a pousar na região polar sul da Lua, que se tornou uma área de intensa curiosidade científica nos últimos anos.

Logo após o pouso em agosto, o pequeno rover Pragyan desceu uma rampa e começou a se movimentar. Ao longo da próxima semana e meia, à medida que o sol se movia pelo céu, as duas espaçonaves movidas à energia solar estudaram seus arredores, medindo as temperaturas subterrâneas, identificando elementos no solo lunar e ouvindo os abalos lunares.

À medida que o sol começava a se pôr, os oficiais da ISRO (agência espacial indiana) enviaram comandos para colocar Vikram e Pragyan para dormir. Suas baterias estavam totalmente carregadas, e os painéis solares de Pragyan estavam apontados para onde o sol nasceria novamente.

A esperança era que, quando a luz solar aquecesse novamente os painéis solares, as espaçonaves se recarregassem e revivessem. Mas isso era um pensamento otimista. Nem Vikram nem Pragyan foram projetados para sobreviver a uma longa e fria noite lunar, quando as temperaturas caem para mais de 100 graus abaixo de zero, muito mais frio do que os componentes eletrônicos foram projetados para suportar. Os projetistas da espaçonave poderiam ter adicionado aquecedores ou usado componentes mais resistentes, mas isso teria aumentado o custo, o peso e a complexidade.

Mesmo que as espaçonaves não sejam revividas, a missão, chamada Chandrayaan-3, foi um sucesso para a ISRO, aliviando a decepção de quatro anos atrás, quando sua primeira tentativa de pousar na Lua terminou em um acidente durante a missão Chandrayaan-2.

Sem deixar se abater, a ISRO construiu uma cópia do módulo de pouso falho —corrigindo deficiências no projeto original— e tentou novamente. Desta vez, em 23 de agosto, o pouso ocorreu sem problemas. Com o primeiro-ministro Narendra Modi assistindo por meio de uma videoconferência, a sala de controle explodiu em aplausos quando a chegada segura de Vikram foi confirmada.

Imagem capturada pela Landing Imager Camera após o pouso. Mostra uma parte do local de pouso do Chandrayaan-3. Também é vista uma perna e sua sombra que a acompanha. Chandrayaan-3 escolheu uma região relativamente plana na superfície lunar - @isro__ no X

"O triunfo da Chandrayaan-3 espelha as aspirações e capacidades de 1,4 bilhão de indianos", disse Modi depois, descrevendo o evento como "o momento para uma Índia nova e em desenvolvimento".

As observações científicas da missão incluíram uma sonda de temperatura implantada a partir de Vikram que penetrou no solo lunar. A sonda registrou uma queda acentuada, de cerca de 120 graus Fahrenheit (cerca de 49 ºC) na superfície para 10 graus ºF (-12,2 ºC) a apenas 7,6 cm de profundidade. O solo lunar é um mau condutor de calor.

A má condução de calor pode ser uma vantagem para futuros astronautas; um posto avançado subterrâneo estaria bem isolado das enormes variações de temperatura na superfície.

Outro instrumento em Vikram, um sismômetro, detectou em 26 de agosto último o que parecia ser um abalo lunar.

Pragyan percorreu mais de 300 pés (91 metros) no total. Enquanto dirigia, ele disparava pulsos de laser em rochas e solo, permitindo identificar elementos com base nas cores da luz emitida pelo material vaporizado. O instrumento confirmou a presença de elementos como alumínio, cálcio, ferro e titânio. Um pouco surpreendente, também encontrou enxofre.

Traços de enxofre foram medidos no solo lunar e em amostras de rochas trazidas de volta à Terra pelos astronautas da Apollo da NASA e por espaçonaves robóticas soviéticas décadas atrás. A medição do Pragyan sugere que as concentrações de enxofre podem ser maiores nas regiões polares. O enxofre é um elemento útil em tecnologias, incluindo células solares e baterias, além de ser utilizado para fabricação de fertilizantes e concreto.

Antes de entrar em hibernação neste mês, Vikram deu um pequeno movimento final, disparando seus motores para subir cerca de 41 cm acima da superfície antes de pousar suavemente novamente. O salto mudou a posição de Vikram em 30 a 40 cm, disse a ISRO.

"Esperando por um despertar bem-sucedido para outro conjunto de tarefas!" A ISRO postou no X, anteriormente conhecido como Twitter, em 2 de setembro. "Caso contrário, ele permanecerá lá para sempre como embaixador lunar da Índia."