Fóssil revela as últimas refeições de Gorgosaurus, primo do T. rex

Washington, Estados Unidos | Reuters

O jovem Gorgosaurus sabia o que gostava para o jantar. Cerca de 75 milhões de anos atrás, na província de Alberta, no Canadá, esse temível primo do Tyrannosaurus rex começou a caçar filhotes, do tamanho de perus, de um dinossauro herbívoro emplumado chamado Citipes.

Com tantas presas disponíveis, o Gorgosaurus podia ser exigente com o que comia. Ele desmembrava o indefeso Citipes e engolia suas pernas carnudas inteiras, ignorando o restante do cadáver.

Cientistas disseram nesta sexta-feira (8) que desenterraram restos fossilizados de um Gorgosaurus juvenil que tinha de 5 a 7 anos de idade e cerca de 4,5 metros de comprimento. Surpreendentemente, o fóssil tinha o conteúdo do estômago do animal, revelando suas últimas refeições.

Fóssil de jovem Gorgosaurus com fragmentos de filhotes de Citipes - Darla Zelenitsky/Unuversidade de Calgary

Gorgosaurus e o famoso Tyrannosaurus, que viveram vários milhões de anos depois, são membros de um grupo de dinossauros carnívoros chamado tiranossauros.

O novo fóssil forneceu uma visão sobre a ecologia desse grupo, mostrando que a estratégia de alimentação e a dieta dos tiranossauros mudaram drasticamente ao longo de suas vidas.

Esse é o primeiro esqueleto de tiranossauro com itens de presa preservados dentro de seu estômago.

Com base em marcas de dentes deixadas nos ossos, sabe-se que os adultos caçavam grandes dinossauros herbívoros.

"Os tiranossauros adultos estavam bem equipados para capturar e matar presas grandes, como dinossauros de bico de pato e dinossauros com chifres. Seus crânios e dentes eram capazes de suportar as principais tensões associadas à mordida e à retenção de presas grandes", disse François Therrien, curador de paleoecologia de dinossauros no Museu Real Tyrrell em Alberta e colíder do estudo publicado na revista Science Advances.

"Já as mordidas e dentes mais fracos dos jovens eram ideais para mordidas cortantes, não para segurar a presa. Eles estariam bem equipados para caçar espécies de dinossauros menores e dinossauros jovens", acrescentou Therrien.

O estudo indica que os tiranossauros ocupavam diferentes nichos ecológicos ao longo de suas vidas: "mesopredadores" —predadores de tamanho médio— quando jovens, tornando-se predadores de topo na adolescência e idade adulta. Isso significa que os tiranossauros juvenis não competiam com os mais velhos pela mesma presa.

"Os jovens tiranossauros tinham dentes em forma de lâmina, crânios levemente construídos, mordidas relativamente fracas, pernas longas e pareciam mais 'atléticos' do que os tiranossauros adultos, que eram muito robustos, tinham crânios massivos, dentes mais grossos —frequentemente descritos como 'bananas assassinas' por causa de sua forma— e mordidas poderosas que lhes permitiam esmagar ossos", disse Therrien.

Gorgosaurus, um pouco menor que o Tyrannosaurus, dominava seu ecossistema. Andava em duas pernas, tinha braços curtos com mãos de dois dedos, um crânio maciço de um metro de comprimento, alcançava de 9 a 10 metros de comprimento e pesava de 2 a 3 toneladas. O Gorgosaurus juvenil pesava cerca de 330 kg, com um crânio de aproximadamente 50 cm de comprimento.

O fóssil foi descoberto no Parque Provincial dos Dinossauros, no sul de Alberta. Durante o Período Cretáceo, a região era uma planície costeira com floresta e ficava perto da costa oeste de um mar interior que dividia a América do Norte em duas partes.

O conteúdo estomacal, encontrado entre as costelas e os ossos do quadril, incluía os ossos das pernas e dos pés de dois filhotes de Citipes.

O Citipes era um pequeno dinossauro que se parecia com um pássaro, andava em duas pernas e tinha uma cabeça parecida com a de um papagaio.

"Uma vez que os Citipes teriam grandes ninhadas, colocando cerca de 30 ovos em um ninho, seus filhotes teriam sido abundantes no ecossistema e prontos para serem capturados por jovens tiranossauros", disse Darla Zelenitsky, paleontóloga de dinossauros da Universidade de Calgary Darla Zelenitsky e colíder do estudo.

Com base nos diferentes danos causados pelo ácido estomacal nos ossos de Citipes, os filhotes foram comidos em momentos diferentes, e o Gorgosaurus morreu por causas desconhecidas horas ou dias após sua última refeição.

"Os ossos encontrados no estômago são pernas inteiras. Talvez um Citipes completo fosse grande demais para passar pela garganta de um jovem Gorgosaurus, então o predador selecionou as partes mais carnudas do cadáver. Esse Gorgosaurus gostava de coxas de frango", disse Zelenitsky.

"Enquanto os adultos devoravam todas as partes de um grande herbívoro —muitas vezes pulverizando e engolindo ossos no processo—, os jovens eram muito mais cirúrgicos em sua alimentação", acrescentou Zelenitsky.