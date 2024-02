Veterinários recorrem a Cannabis para aliviar dores de tigre e elefante

The New York Times

Como muitos elefantes em cativeiro, Nidia sofria problemas crônicos nos pés. Fissuras se formaram nas almofadas dos pés da elefanta asiática de 55 anos, e suas unhas racharam. Abscessos dolorosos persistiam por meses. Ela havia perdido o apetite e estava perdendo peso.

Quetzalli Hernández, veterinária responsável pelo cuidado de Nidia em um parque no México, estava desesperada. Decidiu, então, recorrer ao canabidiol, ou CBD, o composto terapêutico não intoxicante encontrado na Cannabis.

Para obter ajuda, Hernández procurou Mish Castillo, diretor-veterinário da ICAN Vets, uma empresa que se dedica à educação e pesquisa veterinária sobre Cannabis no México. Pelo que Castillo sabia, ninguém havia dado Cannabis medicinal a um elefante. Mas ele e seus colegas optaram por fazer isso, com a expectativa de que isso reduzisse a dor de Nidia e estimulasse seu apetite, efeito que haviam observado em gatos e cachorros, por exemplo.

Kanu, um tigre-de-bengala, recebe um pedaço de peixe infundido com óleo de cannabis para reduzir inflamação e dor após a remoção de um tumor cancerígeno, no Zoológico de Cali, na Colômbia, em janeiro de 2024 - Jaír Coll/The New York Times

Eles começaram com uma dose baixa e, mais tarde, definiram uma quantidade de CBD conforme o peso de Nidia, que ela tomava diariamente com um pedaço de fruta. Calibrada pelo peso, a dose equivale de um décimo a um quadragésimo do que Castillo administra em cachorros ou gatos. No entanto, funcionou.

O primeiro sinal de que o tratamento era eficaz foi quando Nidia desenvolveu um sério caso de fome. Em poucos dias após começar a usar CBD, ela passou de comer apenas um terço de sua comida para praticamente tudo, e às vezes até repetia. Em cinco semanas, ela ganhou cerca de 250 quilos.

Depois que começou a comer, seu comportamento mudou. "Ela sempre foi conhecida como a rabugenta —costumava chutar portas", disse Castillo. "Da primeira semana a dez dias do tratamento, ela começou a sair de seu recinto mais rápido e estava de menos mau humor."

Os abscessos começaram a cicatrizar, provavelmente como resultado dos efeitos anti-inflamatórios do CBD. Por meses, a dor em seus pés havia impedido a elefanta de descer uma pequena colina até uma fonte de água em seu recinto, forçando seus tratadores a dar água a ela em baldes e com mangueira.

Conforme sua condição melhorava, ela passou a visitar a fonte de água novamente. "Ela simplesmente continuou melhorando", disse Castillo. "Ficamos surpresos que isso tenha acontecido com uma dose de baixa resposta, o que nos levou a querer divulgar essas informações antes que os veterinários comecem a dar doses excessivas a outras espécies usando a dose de cachorro ou gato." A dosagem correta depende das diferenças específicas de metabolismo entre as espécies e da variabilidade entre os indivíduos, acrescentou ele.

A Cannabis medicinal para humanos é legal e comumente usada em vários países e estados dos EUA. Mas sua adoção na prática veterinária tem ficado para trás em relação à medicina humana. Dezenas de estudos científicos apontam para o potencial da Cannabis no tratamento de convulsões, dor, ansiedade e medo, principalmente em cachorros. Evidências crescentes de países como o México, onde os veterinários podem administrar legalmente a planta ou seus compostos, sugerem benefícios em uma variedade de outras condições em espécies tão diversas como papagaios, tartarugas e hienas.

Mas, apesar das descobertas promissoras, há desafios para introduzir a Cannabis na medicina veterinária: confusão sobre a lei, estigma relacionado às drogas, falta de educação e escassez de estudos revisados por pares. Na maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, a legislação proibitiva ou incompleta também dificulta que veterinários possam estudar a Cannabis e adotá-la a suas práticas.

"As pessoas estão muito interessadas em terapias alternativas que funcionem melhor" e tenham menos efeitos colaterais, segundo Stephanie McGrath, neurologista veterinária da Universidade Estadual do Colorado, que estuda Cannabis medicinal e faz parte do conselho consultivo científico da Panacea Life Sciences, fabricante de produtos de CBD. "Realmente deveríamos estar direcionando recursos para apoiar pesquisas para que possamos ter uma melhor compreensão de como devemos usar essa medicação."

Leis em lugares como a Califórnia começaram a abrir caminho para a Cannabis veterinária. E um número pequeno, mas crescente, de veterinários internacionais se uniu para levar a Cannabis para a medicina veterinária convencional por meio da educação, pesquisa e ativismo.

"Os países estão avançando em ritmos diferentes em relação à regulamentação e legalização", disse Castillo. "Mas podemos trabalhar como uma rede mundial de veterinários para avançar juntos."

A Cannabis contém mais de cem compostos químicos, mas o CBD e o tetra-hidrocanabinol (THC) são as moléculas cujos efeitos terapêuticos são mais bem compreendidos. Enquanto o CBD não altera perceptivelmente a consciência, o THC é responsável pela "onda" associada ao fumar ou ingerir maconha.

Em várias espécies de vertebrados, essas moléculas interagem com o sistema endocanabinoide, uma rede de receptores nervosos, moléculas e enzimas que mantém estáveis os outros sistemas orgânicos do corpo.

Quando usada medicinalmente, a Cannabis "apoia o sistema de apoio", de acordo com Casara Andre, fundador da Veterinary Cannabis, um grupo sediado no Colorado que fornece educação e certificação para profissionais de cuidados animais e serviços de consulta para proprietários de animais de estimação e para a indústria da Cannabis.

Vários países agora permitem legalmente que veterinários prescrevam e administrem Cannabis. Em termos de pesquisa e adoção, no entanto, o México está se destacando como líder mundial. Desde 2019, Castillo e seus colegas treinaram cerca de 1.500 veterinários no uso medicinal da Cannabis.

Veterinários descobriram que a Cannabis pode ser combinada com medicamentos farmacêuticos convencionais para melhorar os resultados desses medicamentos. E, em alguns casos, quando usada sozinha, ela superou os medicamentos existentes, de acordo com Emma Delaney, farmacêutica e gerente de vendas da CBD Vets Australia, empresa que fornece educação e Cannabis medicinal para veterinários na Austrália.

Embora as coisas estejam avançando lentamente, disse Castillo, a cada ano surgem mais descobertas de pesquisas, cursos de treinamento e programas de orientação, bem como colaborações internacionais.

Castillo e seus colegas, por exemplo, estão se preparando para publicar outro estudo de caso sobre o uso de CBD em um furão chamada Macarena. O furão caiu de uma sacada do quinto andar em 2017, causando trauma medular grave e dor crônica. O animal foi medicado com opioides, mas o desconforto persistente o levou a se mutilar. "Basicamente, ele mastigou as próprias patas traseiras devido à dor", disse Castillo.

Os veterinários amputaram suas patas traseiras, mas Macarena continuou mostrando sinais de angústia, incluindo mordendo o abdômen.

Quatro anos após a queda, Macarena encontrou alívio com o CBD. Com uma dose de CBD definida de acordo com seu peso, ela parou de se mutilar. Ganhou peso e ficou mais ativa, disseram Castillo e seus colegas, e conseguiu interromper o uso de opioides.

Macarena morreu em setembro devido à idade avançada. Até sua morte, esteve de bom humor, segundo os pesquisadores.