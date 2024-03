Conferência em SP de ciência, tecnologia e inovação começa nesta quinta

Agência Fapesp

Começa nesta quinta-feira (7), na capital paulista, a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI-SP) —evento preparatório do estado de São Paulo para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), que ocorrerá de 4 a 6 de junho em Brasília.

Organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo em parceria com a Fapesp, a CECTI-SP tem o objetivo de debater os principais desafios da CT&I no estado e como contribuir para a agenda nacional do setor na próxima década.

"De acordo com as diretrizes do governador Tarcísio de Freitas, torna-se essencial estimular ainda mais a ciência e a tecnologia em solo paulista. No estado de São Paulo, encontramos instituições de ensino superior e centros de pesquisa de renome internacional, eles são verdadeiros pioneiros na geração de conhecimento científico, promovendo diálogos e debates que fortalecem a ciência por meio da inovação e da pesquisa contínua. Este evento busca discutir como melhor aproveitar essa competência e buscar sinergia nas ações", afirma o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

"É um evento preparatório para a 5ª CNCTI, mas os temas abordados, como o financiamento da pesquisa e inovação, o fortalecimento dos sistemas regionais de fomento à pesquisa, a transição digital e a energética, não necessariamente coincidem com os do evento nacional. De qualquer forma, são importantes para a política do estado", acrescenta.

Ao longo de dois dias, a programação do evento se dividirá em quatro eixos temáticos:

"Modelos de Financiamento e de Organização da Pesquisa e da Inovação. O papel do Estado, das Instituições de Pesquisa, das Fundações, das ONGs, das Organizações Sociais e do Setor Empresarial Público e Privado. Modificações e avanços da legislação. Desafios institucionais";

"Estratégias e avanços na formação de recursos humanos. Os desafios da pós-graduação. Estímulos à carreira científica: incentivos a jovens cientistas, atração de talentos, inclusão e diversidade";

"Fortalecimento dos Sistemas Regionais e Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação. O modelo de São Paulo: sucessos e desafios";

E "Agenda dos Temas Estratégicos para o Desenvolvimento Científico, Social e Econômico. Visão de Longo Prazo e Prioridades Atuais. Pesquisa orientada por missão".

Além de palestras e debates, todas as oito sessões oferecerão amplo espaço para discussões e recomendações. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participará da sessão de encerramento da conferência, que será realizada na tarde de sexta-feira (8).

"A Conferência Estadual insere-se em um amplo conjunto de iniciativas preparatórias para a Conferência Nacional. Deverá focar em propostas e sugestões para as estratégias brasileiras, com ênfase especial em como o fortalecimento dos sistemas estaduais e regionais de CT&I poderá contribuir para a estabilidade e o aumento da expressão local da ciência brasileira", comenta Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp.

As inscrições para a participação presencial já estão encerradas, mas os interessados em assistir à Conferência Estadual virtualmente podem se inscrever pela página do evento. As atividades serão transmitidas a partir das 8h30 de quinta-feira, por link do Zoom que será fornecido aos inscritos.

Também será possível assistir ao evento pelo canal da Agência Fapesp no YouTube. Os links são:

Quinta (7)

manhã: https://youtube.com/live/X5YhWVqfDp8?feature=share

tarde: https://youtube.com/live/cDRUhdyKs0U

Sexta (8)

manhã: https://youtube.com/live/RUdNToDzaxM?feature=share

tarde: https://youtube.com/live/UE5Md5UlxWI?feature=share

Agenda nacional

Com o tema "Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido", a 5ª CNCTI pretende ser um espaço para que diversos atores da sociedade possam discutir o papel da CT&I no país e seu rumo nos próximos anos.

O objetivo do evento será analisar os programas, planos e resultados da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2023, a fim de propor recomendações para a elaboração da ENCTI 2024-2030.

Eventos preparatórios estão sendo realizados em todos os estados da federação. A agenda pode ser conferida aqui. Mais informações sobre a CECTI estão disponíveis em: https://fapesp.br/cecti.