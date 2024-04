Perseguidora de eclipses verá pela 21º vez a Lua encobrindo o Sol

Farmers Branch (Texas, EUA) | Reuters

Leticia Ferrer é uma amante de sombras. Mas, na verdade, isso significa que ela é uma perseguidora de eclipses.

A texana de 63 anos diz que viajou para todos os continentes e pelos oceanos entre eles em busca de eclipses solares, vendo todos desde 1998 e vários antes desse ano.

O eclipse solar total que escurecerá parte da América do Norte nesta segunda-feira (8) elevará esse número para 21, mas desta vez ela não precisa viajar para longe. Sua casa em Farmers Branch, na região de Dallas, está no caminho da totalidade do eclipse —quando o Sol é totalmente bloqueado pela Lua. Ainda assim, ela planeja viajar cerca de uma hora ao sul apenas para desfrutar de mais alguns momentos do fenômeno.

A perseguidora de eclipses Leticia Ferrer e seu marido, Daniel Brookshier, observam o Sol com óculos para eclipse, em frente à casa do casal em Dallas, Texas (EUA) - Evan Garcia/Reuters

"Sou viciada naquela sensação de, por alguns segundos ou minutos, estar unida ao Universo e estar realmente presente e sentindo isso. E então, é claro, sempre há o planejamento para o próximo", disse Ferrer. "Minha vida é medida em eclipses."

Ferrer faz um orçamento para viagens e tira férias de seu emprego diurno para testemunhar os eventos. Segundo ela, o desta segunda (8) será o seu terceiro na América do Norte.

"Estive na Europa para um deles. Fui para a África duas vezes, para a Austrália três vezes, para a Antártida duas vezes e para a Ásia três vezes —acho que aqui conta para a Indonésia. Ah, e alguns oceanos. Estávamos no meio do Atlântico ou no meio do Pacífico. [O eclipse] não estava em terra em nenhum lugar."

A obsessão teve seus desafios. Em 2017, Ferrer foi diagnosticada com câncer de ovário, mas adiou o tratamento para conseguir ver um eclipse naquele ano. Em 2010, seu primeiro marido morreu, e ela viajou para a América do Sul no mês seguinte. "Eu vi os sonhos dele morrerem com ele, e não vou deixar os meus sonhos morrerem".

Um ano depois, conheceu seu atual marido em um site de namoro onde seu perfil afirmava que ela tinha a missão de ver cada eclipse solar total.

Ferrer, que tem um podcast sobre eclipses e viajou por todo o Texas para palestras, diz que espera chegar aos 103 anos para poder ver seu 50º eclipse.