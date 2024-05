SpaceX planeja para junho novo teste do Starship, maior foguete já construído

Bloomberg e Reuters

A SpaceX, de Elon Musk, deve realizar em junho o quarto teste do Starship, o maior e mais poderoso foguete já construído na história. O veículo é projetado para levar humanos à Lua e a Marte.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), no último sábado (11), Musk afirmou que o lançamento deve ocorrer dentro de três a cinco semanas.

Em reposta à pergunta de um usuário, ele disse que o objetivo é que o veículo pelo menos vá mais longe do que o último teste, em março deste ano.

Na ocasião, o Starship vez um voo "quase orbital" (não chega a dar uma volta na Terra, mas demonstra a capacidade de atingir a órbita).

Os outros dois testes se deram no ano passado. No primeiro, em abril, houve falhas de múltiplos motores e o veículo explodiu pouco depois da decolagem. No segundo, em novembro, ele foi mais longe, atingiu o espaço, mas apresentou comportamento anômalo pouco antes do fim da queima dos propulsores e se autodestruiu.

A empresa está numa corrida contra o tempo, se quiser cumprir o prazopara a primeira missão tripulada da Nasa à superfície da Lua neste século, neste momento marcada para o fim de 2026.

Dois estágios formam o veículo: um propulsor, denominado Super Heavy, de 71 m, e a nave propriamente dita, chamada de Starship, de 50 m. Starship também é o nome do foguete como um todo.

Segundo a SpaceX, seu veículo poderá transportar até cem pessoas em viagens interplanetárias e ser utilizado tanto para envio de satélites quanto de telescópios. Outra possibilidade, diz a empresa, será a realização de voos dentro da Terra.

44 lançamentos por ano

A empresa Musk também quer construir uma instalação na Flórida, nos Estados, que permitiria até 44 lançamentos do Starship por ano.

Na última sexta (10), a FAA (agência que regula aviação e lançamentos espaciais comerciais nos Estados Unidos), anunciou que preparará uma Declaração de Impacto Ambiental (EIS, na sigla em inglês) como parte do processo de revisão.

"O conceito de operações da Starship-Super Heavy evoluiu do escopo original de avaliação ambiental em 2019", disse a FAA. "A SpaceX agora propõe construir infraestrutura de lançamento adicional não previamente contemplada."

A empresa tem realizado testes em Boca Chica, no Texas, mas deseja atualizar suas instalações na Flórida para suportar um ritmo de lançamento mais rápido. SpaceX e a Nasa têm falado abertamente sobre mudar o local de lançamentos.