Família encontra fóssil de T. rex jovem durante trilha nos Estados Unidos

Reuters

Em julho de 2022, uma família fazia trilhas à procura de fósseis em uma área a cerca de 16 km da cidade de Marmarth, na Dakota do Norte, Estados Unidos. Até que se deparou com um grande osso saindo do chão, que, mais tarde, descobriu-se ser um raro fóssil de um jovem Tyrannosaurus rex.

A identificação do "Teen rex", como foi apelidado, tornou-se pública na última terça (4) com o anúncio do Museu de Natureza e Ciência de Denver, que pretende estudá-lo e também exibi-lo ao público.

Os responsáveis pela descoberta são Sam Fisher, seus filhos Liam e Jessin Fisher, com 7 e 10 anos à época, e seu sobrinho Kaiden Madsen, então com nove anos.

O paleontólogo Tyler Lyson e os descobridores do fóssil, Liam Fisher, Jessin Fisher e Kaiden Madsen, na Formação Hell Creek, na Dakota do Norte - Kirk Johnson/via Reuters

Quem notou inicialmente o fóssil foi Sam e Liam.

"Meu pai chamou Jessin e Kaiden, e eles vieram correndo," disse Liam, 9. "Meu pai perguntou 'o que é isso?' e Jessin respondeu 'isso é um dinossauro'."

"Eu não sabia de que tipo", lembra Jessin, 12.

Sam enviou, então, uma foto ao seu ex-colega de escola Tyler Lyson, curador de paleontologia de vertebrados no museu em Denver.

O paleontólogo obteve permissão para escavar o local e, em junho do ano passado, todos voltaram ao local.

Inicialmente, parecia que o fóssil pertencia a um dinossauro com bico de pato.

"No entanto, no primeiro dia da escavação, Jessin e eu descobrimos a mandíbula inferior com vários dentes de T. rex", disse o paleontólogo. "Ainda me dá arrepios."

"Fiquei completamente sem palavras," afirmou Kaiden, 11.

Aparentemente aquele Tyrannosaurus tinha de 13 a 15 anos e dois terços do tamanho de um espécime adulto —7,6 metros e 1.600 kg. Sue, o maior T. rex conhecido e que é mantido no Museu Field (Chicago), tem 12,3 metros de comprimento.

Estima-se que o "Teen rex" viveu perto do fim do Cretáceo. Tyrannosaurus e os demais dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos após um asteroide atingir a Terra. Mas seus descendentes, os pássaros, continuam por aí.

A Formação Hell Creek, onde o fóssil estava, "preserva o último ecossistema de dinossauros da Terra" logo antes da extinção em massa, segundo Lyson. Com base no arenito macio em que foi encontrado, o corpo do animal aparentemente foi parar em um banco de areia de um antigo sistema fluvial.

A composição exata do esqueleto ainda é incerta, pois muitos dos ossos continuam dentro de um bloco de rocha de três toneladas, agora estudado no museu. Há indícios de que há muito do crânio, do osso do quadril e algumas vértebras, além da perna, de acordo com o paleontólogo.

O corpo de um Tyrannosaurus jovem difere do de um adulto —mais gracioso e mais rápido, e com um crânio mais aerodinâmico.

"Os T. rex jovens eram muito mais leves, com pernas longas e esguias, porém sem a grande massa dos indivíduos adultos," disse Lyson.

Os indivíduos mais jovens podem ter caçado presas diferentes das que entravam no cardápio dos mais velhos, reduzindo a competição entre eles.

Ainda segundo o paleontólogo, encontrar fósseis de indivíduos jovens contribui para a tentativa de identificar a taxa de crescimento da espécie e as mudanças corporais durante esse processo. Só um punhado desses fósseis está disponível para estudo.

O "Teen rex" aparenta ser ligeiramente maior do que outro fóssil de T. rex jovem chamado "Jane", mantido no Museu de História Natural Burpee em Rockford, Illinois.

Uma equipe de filmagem acompanhou a escavação e lançará um filme ainda neste mês.