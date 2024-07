Pouco conhecida, doação de cérebro pode ajudar pesquisas de doenças e resiliência cognitiva

The New York Times

Há cerca de um mês, Judith Hansen acordou de repente nas primeiras horas da madrugada, pensando no cérebro de seu pai.

Seu pai, Morrie Markoff, era um homem incomum. Aos 110 anos, ele era considerado o mais velho dos Estados Unidos. Seu cérebro também era incomum, mesmo depois de se recuperar de um derrame aos 99 anos.

Embora tenha deixado a escola após a oitava série para trabalhar, Markoff tornou-se um empresário bem-sucedido. Mais tarde na vida, sua curiosidade e criatividade o levaram às artes, incluindo fotografia e escultura feita de sucata.

Morrie Markoff, que morreu aos 110 anos e teve seu cérebro doado para o NeuroBioBank - Markoff Family - Arquivo Pessoal/The New York Times

Ele era um centenário saudável quando exibiu seu trabalho em uma galeria em Los Angeles, onde morava. Aos 103 anos, ele publicou uma autobiografia chamada "Keep Breathing" (continue respirando, em inglês). Ele blogava regularmente, lia o jornal Los Angeles Times diariamente, discutia artigos da revista Scientific American e acompanhava as notícias nacionais na CNN e no programa "60 Minutes".

Agora ele estava perto da morte, em cuidados paliativos domiciliares. "No meio da noite, pensei: 'O cérebro do papai é tão incrível'", disse Hansen, 82 anos, uma bibliotecária aposentada em Seattle. "Fui online e procurei 'doação de cérebro'."

Sua busca a levou a uma página do NIH (Instituto Nacional de Saúde) explicando que seu NeuroBioBank, estabelecido em 2013, coletava tecido cerebral humano post-mortem para avançar na pesquisa neurológica.

Através do site, Hansen entrou em contato com o Brain Donor Project, uma organização sem fins lucrativos. Ela promove e simplifica as doações através de uma rede de bancos de cérebros universitários, que distribuem o tecido preservado para equipes de pesquisa.

Tish Hevel, a fundadora do projeto, respondeu rapidamente, colocando Hansen e seu irmão em contato com o banco de cérebros da UCLA. Os doadores de cérebro podem ter doenças neurológicas e outras, ou podem possuir cérebros saudáveis, como o de Markoff.

"Vamos aprender muito com ele", disse Hevel. "O que é que esses superidosos têm que lhes permite funcionar em um nível tão alto por tanto tempo?"

Muitos americanos mais velhos marcaram a opção em suas carteiras de motorista para permitir a doação de órgãos para transplantes; alguns também consideraram ou organizaram doações de corpo inteiro para escolas de medicina. Poucos sabem sobre a doação de cérebro, disse Hevel.

A campanha para incentivá-la começou há cerca de uma década, quando "novas técnicas surgiram que permitem uma análise quantitativa incrível" das células cerebrais, disse Walter Koroshetz, diretor do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame, que administra o NeuroBioBank. Os pesquisadores usam seu material para estudar uma série de doenças cerebrais e distúrbios psiquiátricos.

Mas "essas novas técnicas exigem que os cérebros sejam retirados rapidamente e depois congelados", porque "o tecido cerebral começa a se deteriorar em questão de horas", disse Koroshetz.

Antes do estabelecimento do NeuroBioBank, algumas universidades já coletavam cérebros doados, mas o processo "estava espalhado pelo país", disse ele. "O acesso ao tecido não era centralizado."

Hevel encontrou tais obstáculos quando seu próprio pai estava morrendo de demência com corpos de Lewy em 2015. "Era um processo terrivelmente complicado na época", disse ela. O Brain Donor Project agora trabalha para informar o público sobre a importância da doação de cérebro e a melhor maneira de organizá-la.

Embora algumas pesquisas neurológicas dependam de exames e simulações de computador, não há substituto para o tecido humano, disse Koroshetz: "É como a diferença entre olhar para um desenho animado e um Rembrandt."

Agora, cada um dos seis bancos de cérebros universitários afiliados ao NeuroBioBank recebe em média 100 doações anuais, permitindo pesquisas sobre temas que vão desde a doença de Parkinson e esquizofrenia até os efeitos de explosões militares. O Brain Donor Project, trabalhando com o NIH, registrou 23.000 doadores desde sua criação em 2016. "Há necessidade de mais", disse Koroshetz.

A doação de cérebro continua sendo um tópico sensível, ele reconheceu: "Para algumas famílias, é muito desconfortável falar sobre isso", e alguns grupos religiosos e étnicos acham isso inaceitável. Quando ele liderava pesquisas sobre a doença de Huntington décadas atrás e levantava a questão com os pacientes, "levava anos de perguntas antes que se sentissem confortáveis para assinar um formulário."

Como funciona? O Brain Donor Project conecta potenciais doadores com bancos de cérebros universitários afiliados ao NIH. "Não tente escolher um banco de cérebros por conta própria", disse Hevel. Eles têm diferentes requisitos e protocolos, e o projeto conectará um doador com o apropriado.

O doador assina a papelada necessária, ou um parente ou membro da equipe médica pode assinar em nome do doador. A família ou a equipe médica deve alertar o banco imediatamente após a morte do doador.

Na funerária ou no necrotério onde o corpo está sendo mantido, um "especialista em recuperação", muitas vezes um patologista ou médico legista, remove o cérebro da parte de trás do crânio para evitar desfiguração (assim, o falecido ainda pode ter um funeral com caixão aberto) e o entrega a um banco de cérebros para congelamento e distribuição para laboratórios de pesquisa.

"Ouvi de muitas famílias que, mesmo diante de uma grande perda, há um sentimento de consolo e conforto, sabendo que algo positivo pode surgir disso", disse Hevel.

Não há custo para as famílias, que podem optar por receber um relatório de neuropatologia alguns meses depois. Pode ser útil para alertar parentes sobre possíveis distúrbios ou anomalias.

É "um mundo diferente" quando as pessoas querem doar seus corpos para escolas de medicina para ajudar a educar profissionais de saúde, disse Sheldon Kurtz, que ensina direito na Universidade de Iowa e ajudou a redigir a legislação atual sobre doação de órgãos.

Nesse caso, os doadores devem entrar em contato diretamente com as escolas, e elas podem ser exigentes sobre quais corpos aceitarão e em quais condições. Algumas não trabalharão com doadores de fora do estado, por exemplo, ou aceitarão "doações de próximo de parentes" organizadas por famílias se o doador não tiver assinado pessoalmente a papelada.

Às vezes é possível doar tanto o cérebro quanto o corpo inteiro. "Não há legislação definida para esses arranjos", disse Kurtz. "É realmente um contrato entre o doador e a instituição."

Para Markoff, o homem de 110 anos, no entanto, seus filhos viam seu cérebro, mais do que seu corpo, como um presente que poderia beneficiar outros.

"Há um segredo ali", concordou Koroshetz. "Nos muito idosos, é raro que um cérebro não tenha patologia neurológica, mas 38% deles não têm dificuldade cognitiva. Os circuitos ainda estão funcionando, mesmo quando a patologia é grave. O que está causando essa resiliência?"

Markoff morreu em casa no dia 3 de junho, apenas dois dias após a "revelação" que sua filha teve durante a madrugada. Porque o Brain Donor Project conectou imediatamente Hansen com a UCLA, "eles armazenaram adequadamente seu precioso cérebro dentro de quatro horas" após sua morte, disse Hevel.

Isso provou ser um consolo.

"Ficamos tão felizes que papai pudesse ser útil", disse Hansen. "Não é isso que todos nós queremos? Ter um propósito?"