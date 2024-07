Pico da chuva de meteoros Delta Aquaridas pode ser vista no Brasil a partir da noite desta segunda (29)

São Paulo

A partir da madrugada desta terça-feira (30) e na noite do mesmo dia, quem olhar para o céu poderá observar o pico da chuva de meteoros Delta Aquaridas. O evento poderá ser visto de qualquer lugar do país.

Segundo o astrônomo Marcelo de Cicco, do Observatório Nacional, espera-se uma taxa de 15 a 20 meteoros por hora.

Como de costume, para conseguir ver a chuva é importante procurar locais com céus escuros, algo mais fácil de ser encontrado longe de grandes centros urbanos.

Chuva de meteoros Delta Aquáridas, em julho de 2023 - Estações de Monitoramento do Observatorio Astrocan - Nhandeara SP - Bramon/Divulgação

Segundo Cicco, a melhor visibilidade ocorrerá após a meia-noite, a partir da noite desta segunda-feira (29). Apesar disso, o evento continua até 21 de agosto.

Suspeita-se que a chuva tenha origem do cometa 96P/Machholz —que tem orbita de cinco anos ao redor do Sol. O seu ponto máximo de aproximação com o Sol é de 17,7 milhões de quilômetros, algo considerado como próximo para cometas. O objeto foi descoberto em 1986, por Donald Machholz.

O radiante (ou seja, o ponto no céu do qual parece que a chuva é proveniente) do Delta Aquaridas é a constelação de Aquário. Chama-se Delta a terceira estrela mais brilhante dessa constelação, o que, por fim, dá origem ao nome da chuva de meteoros.

Por isso, apesar de haver possibilidade de ver a chuva olhando para qualquer lugar no céu, olhar para a constelação de Aquário pode aumentar a chance de visualização.