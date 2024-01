O déficit de R$ 230,5 bilhões nas contas do governo no primeiro ano do governo Lula assusta e exige esforço para a contenção de despesas. A começar pelos R$ 5,6 bilhões de emendas parlamentares de comissão que foram vetadas pelo presidente Lula e são motivo de renovado ponto de atrito entre o Congresso e o governo neste início de 2024.

Numa solução salomônica, o governo poderia usar o veto para economizar os recursos ao invés de recompor gastos em outras áreas.

Lula participa de evento ao lado de Fernando Haddad - Gabriela Biló - 26.set.2023 / Folhapress

Já as lideranças políticas poderiam deixar de lado a briga com o governo em torno das emendas e reforçar a negociação dos projetos para o crescimento econômico no Congresso.

Há razões dos dois lados para seguir esse caminho. Pelo lado do governo, ajudaria a perseguir a meta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de zerar o déficit, que apesar da aposta geral de que será alterada, não morreu e segue funcionando com uma âncora fiscal para conter o risco de um afrouxamento fiscal maior.

Para o Congresso, seria uma forma de ter um mínimo de coerência diante das cobranças de lideranças políticas do centrão de que o governo precisa cortar gastos e parar de propor medidas só do lado da arrecadação.

Sem falar que a maior parte das emendas vetadas é paroquial e está concentrada em apenas quatro tipos de obras —pavimentação, calçamento e aquisição de maquinário agrícola, como tratores e retroescavadeiras— que de nada contribuem para impulsionar investimentos realmente estruturantes nos redutos eleitorais.

Não falta contradição no discurso dos dois lados. Se fosse para buscar a meta de déficit zero do Orçamento, o esforço do governo Lula seria para vetar as emendas e apertar as despesas de áreas que têm gordura para segurar o tranco. E, acreditem, elas existem!

O problema é que o Congresso cortou recursos de políticas públicas para aumentar o valor das emendas, cortou recursos de políticas públicas do governo que são um verdadeiro chamariz para alvo de críticas. Entre elas, verbas de programas como Auxílio Gás, Farmácia Popular e bolsas de ensino superior e dinheiro para a Polícia Federal.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Uma panela de pressão que sempre explode nos noticiários. Mas sabe-se que não há nada que não se possa resolver com uma boa gestão orçamentária.

A contradição dos líderes —que apontam o dedo para os gastos do governo— é que eles também não estão nem aí para a eficiência do gasto. Buscam apenas mais poder sobre os recursos do Orçamento, não importando se os investimentos são produtivos.

Um corte "puro-sangue" dos R$ 5,6 bilhões das emendas parlamentares de comissão não resolveria o problema, mas mostraria alguma disposição em seguir com a meta, o que colocaria mais pressão do Congresso para ajudar no ajuste fiscal pelo lado das despesas.

O cenário à vista, ao menos por enquanto, é o mesmo do que aconteceu no governo Bolsonaro, especialmente em 2020 e 2021, quando os três primeiros meses do ano foram gastos em crises e negociações com o governo em torno de um acordo para desfazer o impasse orçamentário.

A pedido do Palácio do Planalto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já sinalizou que o corte das emendas será provisório.

Entre os líderes dos partidos de centro-direita, a estratégia é rejeitar rapidamente a MP da reoneração e derrubar o veto do presidente ao cronograma de pagamento das emendas. O jogo é fazer Haddad mudar a meta. Acham que, se o governo fizer um bloqueio menor e ficar sem cronograma, poderá direcionar gastos a seus redutos e aliados, segurando as emendas dos demais. São todos sócios do déficit.