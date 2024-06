São dois caminhos, com rastros e obstáculos diferentes, mas que têm em comum o ponto de chegada –Bolsonaro.

A Polícia Federal avança para concluir os inquéritos envolvendo o ex-presidente e encaminhar os relatórios à Procuradoria-Geral da República ainda neste mês ou em julho. Em agosto deverão terminar os casos de dois colaboradores diretos de Bolsonaro: Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Investigada pelo uso irregular do cartão corporativo da Presidência, Michele Bolsonaro por enquanto pode respirar: não está entre as prioridades.

Tornado inelegível, Bolsonaro é alvo de pelo menos cinco investigações, entre as quais a da fraude no cartão de vacina contra a Covid, a da venda e recompra de joias e presentes recebidos em viagens oficiais (que teve a cooperação internacional do FBI), a das milícias digitais (que se arrasta desde 2021) e a da tentativa de golpe de Estado. Esta, segundo a PF, acumula um caminhão de provas. Caso a conclusão da PGR seja denunciar o ex-presidente, o Supremo provavelmente só entrará em ação depois das eleições municipais, para evitar qualquer tipo de influência.

A outra corrida é para salvar o capitão, plano de voo já elaborado no Congresso com a participação de Arthur Lira, que em troca faria seu sucessor no comando da Câmara. O relatório do projeto de lei que trata da anistia aos condenados, muitos foragidos, pela insurreição fascista de 8 de janeiro está nas mãos do deputado Rodrigo Valadares, franco-atirador bolsonarista em primeiro mandato.

Entre os dois caminhos, abriu-se um atalho. Lira desengavetou um projeto que proíbe a delação premiada de réus presos. Para um Congresso que tem um quinto dos deputados com pendências na Justiça criminal, é uma sopa no mel. A corrupção empresarial e o crime organizado em narcomilícias também agradecem.