Recentemente, perguntei à minha audiência o que o sucesso significava para eles, e as respostas foram diversas. Muitos mencionaram a saúde mental, transformar a realidade de suas famílias e várias mulheres compartilharam que seu conceito de sucesso mudou. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, digitar "sucesso" e clicar em imagens, encontrará fotos de dinheiro, homens de terno com malas e uma escada interminável.

Para mim, sucesso significa proporcionar conforto aos meus. Vindo de uma família extremamente humilde, é surreal pensar que, na semana passada, estava em Londres cercada por indivíduos extremamente influentes em suas áreas. Isso me faz refletir: "Uau, consegui", ao mesmo tempo que celebro essas conquistas, não posso ignorar que minha jornada até aqui foi tudo, menos tranquila (e faço questão de mostrar isso).

Sobre sucesso, é impossível não refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres - Everything Bagel/Adobe Stock

Ainda sobre sucesso, é impossível não refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Tenho observado uma movimentação nas redes sociais de mulheres que desejam dedicar-se apenas ao cuidado do lar e da família, e o termo "apenas" aqui não é para simplificar esse trabalho, ok? Enquanto isso, nos comentários, outras defendem que as mulheres devem buscar uma carreira de sucesso. Qual opção é mais importante? Na verdade, não há uma resposta certa.

O ponto central é como estamos constantemente enfrentando resistências. Explico: viver sem uma renda própria fixa pode, de fato, ser arriscado. Por outro lado, se você optar por construir uma carreira de sucesso, mesmo possuindo as melhores qualificações, graduações, mestrados e experiências, não há garantias de que conseguirá o cargo que, muito provavelmente, um homem menos competente do que você conquistaria.

Acho importante que as mulheres, independentemente das expectativas externas, padrões e pressões sociais, definam seu próprio caminho para o sucesso. Que acreditemos em nossos instintos, em nós mesmas, em nossos sonhos e, principalmente, que tenhamos coragem de desafiar as normas estabelecidas pelos outros. Afinal, os outros são apenas os outros.

Para a coluna de hoje, não trago a resposta à pergunta que fiz a vocês. Deixo uma reflexão sobre o sucesso. No dicionário, sucesso é um substantivo masculino que significa bom resultado, êxito, triunfo. Para as mulheres, sucesso é o poder de decisão sobre suas vidas, independentemente do foco de suas escolhas. E para você, o que é sucesso?

