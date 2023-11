São Paulo

Brigas na pré-escola acontecem todo santo dia e deveriam ser consideradas normais, fossem elas circunscritas ao colega que botou um Lego no nariz do outro ou coisa que o valha.

O problema é quando gente que já deixou as fraldas há tempos, e que agora padece de incontinência mental, apronta altas confusões ideológicas na creche dos filhos. Vejam vocês três relatos que me chegaram nos últimos dias.

Teve o grupo de WhatsApp dos pais que ferveu porque professores colocaram a turma para, neste calorão de fritar ovo em asfalto, tomar banho de piscina. Uma mãe se horrorizou: a menininha dela, "de seios de fora", perto de seres do sexo masculino. Todos ali tinham até três anos.

Outra: era o "dia do cabelo maluco", em que crianças aparecem com os penteados mais birutas. Tendência que deveria fazer sorrir qualquer um que não tenha achado seu espírito no chiqueiro. Alguns pais, contudo, ficaram tiriricas ao encontrar seus meninões com chuquinhas no cabelo. Filho de cabra-macho, cabrito-machinho é, oras.

A trilogia damaresalvesiana termina com estudantes que, no início do ano letivo, se depararam com toaletes sem a divisão feminino/masculino. Filha minha, recebendo talco no bumbum perto de coleguinha com pipi em banheiro unissex? O alvoroço parental só sossegou quando a direção explicou que reformara os espaços, e faltava colocar de volta as placas de gênero .

Há por aí um exército de Viúvas Perpétuas, herdeiras da que vivia desfiando disparates moralistas em "Tieta", disposto a ver nas situações descritas acima erotização infantil e até um AI-24 típico de ditadura gayzista. Quisera a tropa importar para cá algo como a lei de "direitos parentais na educação" que a Flórida aprovou em 2022. Ela proíbe docentes de abordar assuntos que raspem direitos LGBTQAI+ para alunos até seus nove anos.

A gente se toca que o fundo do poço alcançou o pré-sal quando as guerras culturais que cindem a sociedade descem ao jardim de infância.