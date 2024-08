Brasília

Para fazer política, Elon Musk queima dinheiro com gosto. Em 2022, o bilionário pagou caro para transformar o Twitter num cantinho acolhedor para discursos radicais. Há poucos meses, ele anunciou que gastaria uma bolada para mudar a sede de suas empresas para o Texas, em protesto contra uma lei de identidade de gênero aprovada na Califórnia.

A decisão de ignorar decisões judiciais no Brasil e fazer provocações a Alexandre de Moraes segue uma filosofia parecida. Nos negócios, cavar o bloqueio do X não faz nenhum sentido. O histórico internacional de Musk também prova que ele não age por princípios. O que o empresário quer é cantar uma vitória política.

Musk transformou um ambiente que já era pouco saudável numa pocilga. Estimulou a retórica do ódio, premiou a desinformação e acobertou usuários envolvidos em ações destrutivas. Acabar com a representação do X no Brasil não foi uma manifestação de inconformismo. Foi uma malandragem para manter sua operação fora do alcance da Justiça.

O empresário Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes - Gonzalo Fuentes e Adriano Machado/Reuters

Muita gente fará coro com o bilionário quando ele se apresentar como um herói que enfrenta o que chama de ditadura. Será uma maneira pouco criativa de mascarar o fato de que Musk dá de ombros para ordens judiciais e descumpre a lei que obriga qualquer empresa a manter representação no país.

Depois de tantos questionamentos justos sobre sua conduta, Moraes recebeu um pretexto para uma medida dura. Estar com a razão, no entanto, não o impediu de pisar novamente no terreno da excepcionalidade: intimou Musk com uma publicação no X e ordenou o bloqueio de bens de outra empresa do bilionário.

Cada lado dirá que ganhou o jogo, e aí estará o problema. Agindo como um delinquente, Musk consegue emprestar combustível para mobilizações contra o Supremo e atear fogo em qualquer discussão sobre limites para as redes sociais. Moraes, por sua vez, exerce autoridade sem dar satisfações sobre o alcance desse poder e deixa o tribunal ainda muito distante da autocontenção.