Elon Musk diz que vai transferir sedes da SpaceX e do X para o Texas

San Francisco e Houston | Financial Times

Elon Musk disse nesta terça-feira (16) que duas de suas empresas, o X e a SpaceX, mudarão suas sedes para o Texas em resposta a uma nova lei de identidade de gênero da Califórnia, onde estão sediadas, em meio a uma longa disputa do bilionário com o governador do estado, Gavin Newsom.

Na segunda-feira (15) o democrata assinou um projeto de lei proibindo os distritos escolares da Califórnia de divulgar informações sobre a orientação sexual ou identidade de gênero de um aluno para seus pais, um esforço para evitar a "exposição forçada".

Musk, que já causou controvérsia com suas declarações públicas sobre pessoas transgênero, disse que a decisão de Newsom de assinar a lei foi "a gota d'água".

"Por causa dessa lei e de muitas outras que a antecederam, atacando tanto famílias quanto empresas, a SpaceX agora mudará sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas", Musk postou no X (ex-Twitter), rede social da qual é dono.

A sede do X também se mudará para Austin, acrescentou o empresário em um outro post.

Musk disse que havia comunicado a Newsom um ano atrás que "leis desse tipo forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger seus filhos". Não foi possível entrar em contato com o gabinete de Newson para comentar.

Este é a mais recente de uma série de ações de Musk para reposicionar suas empresas pelo país devido à sua insatisfação com políticas ou operações estaduais.

Musk já mudou a incorporação legal da SpaceX de Delaware para o Texas, depois que um tribunal do estado anulou seu pacote de remuneração recorde de US$ 56 bilhões da Tesla. Ele também havia mudado a sede legal de sua empresa de implantes cerebrais Neuralink de Delaware para Nevada.

Acionistas da Tesla, a empresa de carros elétricos liderada por Musk, aprovaram sua proposta de reincorporar a empresa no Texas no mês passado.

Musk também tem se tornado cada vez mais vocal sobre a política eleitoral nos EUA nos últimos meses.

Ele já votou em candidatos democratas, mas no fim de semana declarou apoio ao ex-presidente Donald Trump, o candidato presidencial republicano, e está se preparando para doar para sua campanha presidencial de 2024 por meio de uma nova campanha de arrecadação, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

A saída de duas grandes empresas de tecnologia marcaria uma perda para o ecossistema do Vale do Silício em meio à crescente frustração do setor com a política local, uma regulação considerada restritiva e o aumento da criminalidade e da falta de moradia em San Francisco.

A taxa de vacância de escritórios lá é a mais alta de qualquer grande cidade dos EUA, de 37%, de acordo com o consultor imobiliário CBRE, depois que um número crescente de empresas se mudou durante o isolamento social da pandemia, levantando temores de que a consequente queda nas receitas fiscais poderia causar um círculo econômico vicioso.

"Cansei de desviar de gangues de viciados violentos só para entrar e sair do prédio", escreveu Musk sobre a mudança do X.

O empresário Elon Musk durante evento no Reino Unido - Leon Neal/via Reuters

Por outro lado, houve um aumento nas mudanças de sedes corporativas para o Texas nos últimos anos, especialmente saindo da Califórnia, à medida que as empresas são atraídas por impostos mais baixos e menor regulação do estado.

Entre 2015 e abril deste ano, quase 300 empresas disseram que mudariam suas sedes para o Texas, de acordo com o gabinete do governador. Mais da metade delas estavam deixando a Califórnia.

As mudanças foram bem recebidas pelos republicanos do Texas. O senador Ted Cruz escreveu no X: "Estamos orgulhosos de você chamar o Texas de lar e o Texas tem orgulho de receber as sedes do X e da SpaceX. Que a liberdade reine."

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que a chegada da SpaceX "consolida o Texas como líder na exploração espacial".

A SpaceX já lança seus foguetes de um local perto de Brownsville, no sul do estado. O X em janeiro disse que criaria uma equipe de confiança e segurança de 100 pessoas com sede em Austin, e já abriu um escritório na cidade como parte desse plano.