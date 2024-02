Neste domingo temos manifestação a favor do golpe na avenida Paulista com as presenças de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e outros entusiastas da destruição do Estado de Direito.

Se tudo der certo para o Brasil, deve ser a última edição do Ustrapalooza, festival golpista que teve várias edições desde 2019. Para quem quiser acompanhar, segue a cartela do bingo do festival. Marque um "x" quando avistar qualquer um dos seguintes itens.

Com bandeiras do Brasil e camisetas verde e amarelo, apoiadores de Jair Bolsonaro protestam e pedem intervenção militar em novembro de 2022 - Jardiel Carvalho - 2.nov.22/Folhapress

Político do partido Novo dizendo "não concordo com tudo que Bolsonaro diz, só acho que [segue lista de tudo que Bolsonaro diz]".

Político do centrão obviamente incomodado de estar ali, mas topando qualquer coisa que mele as investigações sobre o golpe porque, se forem fuçar, tem uns prints de WhatsApp do sujeito do final de 2022, que, rapaz, é melhor esconder da polícia.

Político do centrão que está ali porque foi comprado pelo orçamento secreto no governo passado, mas até hoje não recebeu propostas concretas de Paulo Guedes que pudessem ser votadas. Partindo de seu código de honra muito peculiar, pensou: bom, vou nesse trio elétrico aí e pronto, mercadoria entregue.

Discurso dizendo que as Forças Armadas nunca tentaram dar um golpe, que as Forças Armadas são bastiões inquebrantáveis da cultura democrática, que as Forças Armadas jamais sonhariam em quebrar a ordem institucional, mas que, se continuarem dando ordem de prisão para militar golpista, bom, aí não vai ter jeito, vai ter que ter golpe mesmo.

Mangabeira Unger disfarçado no meio da multidão, já redigindo mentalmente a próxima nota de esclarecimento caso Mônica Bergamo o desmascare de novo.

Honra de Tarcísio de Freitas se embebedando com a camisa do Flamengo em um boteco em Vila Isabel para esquecer os desgostos da vida.

Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro felicíssimos porque conseguiram impor a Tarcísio a derrota de estar na Paulista sem sua honra.

Comentarista político fingindo que não viu o Tarcísio na Paulista porque vai que não aparece outro para concorrer com o Lula e eu preciso continuar fingindo que esse aí é civilizado?

Alguém na plateia perguntando "Esse aí é quem?" quando Ricardo Nunes fizer seu discurso.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Bolsonaristas que sempre roubaram grana das manifestações golpistas e dessa vez vão dobrar a comissão porque, bom, vai que é a última.

Se o leitor acha que eu estou inventando, quem disse que tinha malandro embolsando Pix nos acampamentos em frente aos quartéis foi o bolsonarista Osvaldo Eustáquio, em matéria publicada pela revista Piauí em junho de 2023.

Discurso mentindo que não, ninguém tentou golpe nenhum, mas mesmo se tivéssemos tentado, tentativa não é crime, e quem inseriu a palavra "tentar" nos artigos 359-L e 359-M do Código Penal foram os mesmos hackers que fraudaram as urnas eletrônicas.

Discurso dizendo que, no fundo, tudo que todo mundo ali deseja é apenas o equilíbrio entre os Poderes, e é por isso que estamos pedindo anistia para aquela rapaziada que quebrou tudo na praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Infelizmente, não temos como garantir que essa será a última edição do Ustrapalooza. Como se vê pela lista de presença do ato de hoje, a direita brasileira mal começou seu retorno à democracia. De qualquer maneira, quando você se lembrar que eles estão ali porque perderam a eleição, grite "Bingo!".