A maioria dos não economistas e todos os economistas marxistas, abençoados sejam, acreditam na "teoria do valor-trabalho". Você provavelmente acredita. Abençoado seja também.

A teoria do trabalho diz que o valor ou o preço de tudo, como seu apartamento, seu carro ou seu sorvete, consiste no trabalho humano que foi aplicado nele um dia. Nada mais. A terra ou o capital usados para fazer as coisas não são valores reais. Só os esforços praticados pelas pessoas importam.

Você mostra que acredita na teoria do trabalho quando diz coisas como "Os trabalhadores em greve que fabricam um novo jato de passageiros na Embraer em São José dos Campos merecem um aumento de salário. Afinal, eles fazem as coisas!", ou "Os enfermeiros no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo também merecem um aumento. Afinal, o que aconteceria se todos se demitissem amanhã?!"

Busto de bronze de Karl Marx no cemitério Highgate, em Londres - Tolga Akmen/AFP

Tais declarações indignadas também demonstram um espírito generoso. Bom para você. Você quer que as pessoas pobres ganhem bem. (Assim como todos os economistas, aliás.) Atribuir toda a produção aos trabalhadores pobres parece simplesmente justo –e até evidente. É o que também parecia para o abençoado Adam Smith, e para todos os economistas "clássicos" antes dos anos 1870, como o economista inglês David Ricardo, que inventou a teoria correta do comércio internacional, e Karl Marx, o economista alemão que inventou a teoria incorreta sobre como enriquecemos.

Na década de 1870, porém, os economistas de repente perceberam por que a teoria do trabalho está totalmente errada. A economia e as opções econômicas são sempre sobre decisões atuais que causam resultados futuros. Não têm a ver com a história. Você não pode "decidir" sobre o passado. Os custos fixos já foram gastos. Economia tem a ver com o que você deve fazer a seguir. Portanto, a teoria do valor correta é o "produto marginal", isto é, o produto futuro que obtemos de um pouquinho mais de trabalho, capital e terra. Os insumos já gastos não entram na conta.

A notícia ainda não chegou para economistas marxistas como Mariana Mazzucato, que portanto dá maus conselhos. Marx morreu em 1883, depois da "Revolução Marginal". Mas ele não reconheceu isso, deixando seus devotos seguidores no escuro, até hoje. Na antiga União Soviética, por exemplo, o capital investido era ignorado, resultando em erros grosseiros sobre a produção, tais como uma fábrica de tratores com dois quilômetros de extensão que produzia péssimos tratores.

Não siga Karl.