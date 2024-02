As comunidades da Baixada Santista estão de parabéns pelo Carnaval majestoso na última semana. Foi no sambódromo Dráuzio da Cruz, em Santos, onde as escolas do grupo especial desfilaram noite adentro pela passarela, remontando a história e tradição carnavalesca da cidade, como também marcando o início no estado de São Paulo do período de muita festa, alegoria e sambas-enredo que contam a história de um povo.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Ficam registrados os cumprimentos à agremiação Unidos dos Morros, que foi a grande campeã do Carnaval santista, conforme apuração divulgada na terça-feira. A escola foi para a avenida homenageando a cidade de Peruíbe.

A Unidos dos Morros ficou em primeiro lugar por critérios de desempate, numa disputa emocionante, em que correu ponto a ponto junto à agremiação União Imperial, a "verde e rosa do Marapé".

Meu coração bem que torceu para a Imperial sair campeã deste Carnaval, mas, como me disse Rubens Gordinho, diretor de Carnaval da agremiação, "somente por levar o samba que levou para a avenida já foi uma imensa vitória".

No Sambódromo, desfilei pela escola, para festejar a negra cor, joia rara, e rememorar figuras históricas da cidade de Santos. Tive a imensa honra de ser homenageada no samba-enredo junto a Dona Alzira Rufino, criadora e diretora da Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, instituição onde trabalhei por anos e me formei politicamente. Dona Alzira, poeta da resistência negra, nos deixou no último ano, após uma vida de muitos feitos em prol da dignidade da negritude brasileira.

O samba da União Imperial estava na boca do povo e veio para fazer justiça a essa tradição, revivendo uma coletividade da merecida homenagem a Dona Alzira até grandes figuras do passado, como Pai Felipe, rei africano e líder de um grupo de escravizados que fundaram o Quilombo do Pai Felipe.

Ilustração de Aline Bispo para coluna de Djamila Ribeiro de 8 de fevereiro de 2024 - Aline Bispo/Folhapress

Essa Santos negra cantada pela verde e rosa é a que faria meu pai, Joaquim Ribeiro, estivador do porto de Santos, sindicalista do Partido Comunista do Brasil, sambar até se acabar na avenida. Poucas pessoas sabem, mas, apesar de ser uma realidade distante dos tempos atuais, Santos já foi conhecida como a "Cidade Vermelha", tamanha a concentração de comunistas.

É a Santos que se orgulha de Quintino de Lacerda, o primeiro vereador negro da história do Brasil, eleito no século 19. Quintino foi líder do Quilombo do Jabaquara, fundado no mesmo ano da morte de Luiz Gama, o advogado abolicionista, que também foi homenageado no desfile e tem uma história muito bonita com a cidade.

Como conta o jornalista Sérgio Willians, Gama foi responsável pelo ingresso na Justiça para a alforria de 217 pessoas escravizadas que ficavam na casa do comendador Joaquim Manoel Ferreira Neto, um dos homens mais ricos do Império.

O jurista negro trabalhou por nove anos no caso, elaborando uma petição de mil páginas, em uma guerra judicial contra os filhos de Ferreira Neto, os quais resistiam à decisão do pai registrada em testamento pela libertação dos escravizados após sua morte. Gama terminou vitorioso, porém o decurso do tempo para a vitória processual, combinado com as más condições de subsistência, levaram à alforria de 130 pessoas sobreviventes.

Luiz Gama, responsável pela libertação de centenas de escravizados - WIKICOMMONS

Pois é, Santos é rica de história e quem quiser conhecer mais pode fazer a Caminhada dos Quilombos Históricos na cidade.

Outro homenageado foi o inesquecível Esmeraldo Tarquínio, jornalista, advogado e prefeito eleito pelo MDB em 1968, mas impedido de tomar posse pelo regime militar, que cassou seu mandato por ser um líder popular negro. Seria o primeiro —e até o momento único— prefeito negro na centenária história da cidade, que se preencheu de cores e sentidos na festa inesquecível da União Imperial pela avenida, cantando um lindo samba que entra para a história.

"Sou pedra preta milenar / Reluz a minha 'áurea cor' / Caminho traçado pelo mar / Para aqui desembarcar / Tive preço, e não valor! / Resisti ao açoite da Senzala / Conquistei lugar de fala / Sou a voz pro mundo inteiro ouvir / Lutei com Pai Felipe e Quintino / Para mudar esse destino / Vi meu povo ressurgir!"

No quesito história e compromisso com a cidade, a escola foi a grande campeã. Parabéns a toda a comunidade e aos compositores Gustavo Santos, Fernando Negrão, Joãozinho, Ademarzinho do Cavaco, Rodrigo Correia, Lúcio Nunes, Nikinha, Rafa Neves e Toninho 44. Ficam meus agradecimentos especiais a Ivo Evangelista, vice-presidente, e ao presidente Luiz Alberto Martins, pela honraria.

Viva a verde e rosa do Marapé!