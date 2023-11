O novo C3 Aircross estreia no Brasil com preço inicial de R$ 110 mil, sempre equipado com câmbio automático do tipo CVT e motor 1.0 turbo flex (130 cv). O carro agrada mais por fora do que por dentro.

Seu desenho, que segue o padrão SUV, se destaca entre concorrentes menores e mais caros. Os faróis parecem divididos em duas partes e há LEDs para luz diurna. Entretanto, ao abrir a porta, o motorista encontra uma simplicidade incomum à marca francesa Citroën.

Citroën apresenta novo C3 Aircross - Divulgação

A chave, por exemplo, é a mesma utilizada no C3 hatch: não tem mecanismo tipo canivete, tampouco botão de partida. Trata-se de uma haste metálica à moda antiga, fixa e com botões para abertura e fechamento embutidos na parte plástica.

O jeitão de carro popular torna-se mais evidente na hora de ajustar a coluna de direção: o volante apenas sobe e desce, não há ajuste de profundidade. As forrações também são simplórias, sem os detalhes de tecido presentes no C4 Cactus—que custa R$ 10 mil a menos na comparação entre as versões de entrada.

Até aqui, o novo Aircross parece uma opção ruim, mas a situação melhora ao se acomodar no banco traseiro. Além de custar menos que a maioria dos concorrentes diretos, o SUV feito em Porto Real (RJ) é o carro compacto mais espaçoso disponível hoje no Brasil.

É possível transportar cinco ocupantes de forma digna, com uma grande folga para os joelhos. O porta-malas tem 493 litros de capacidade, sendo também o maior do segmento de SUVs compactos.

Novo Citroën C3 Aircross tem porta-malas com 493 litros de capacidade na versão de cinco lugares - Divulgação

A lista de itens de série inclui ar-condicionado, acionamento elétrico de vidros e travas, central multimídia com tela sensível ao toque, painel de instrumentos digital e direção com assistência elétrica. Mas a versão mais em conta, chamada Feel, traz apenas os airbags frontais obrigatórios por lei.

Quem quiser quatro airbags terá de optar pela versão Feel Pack, que custa R$ 120 mil e acrescenta também rodas de liga leve com 16 polegadas e painel digital colorido. O C3 Aircross mais caro é o Shine (R$ 130 mil), que traz bancos forrados de couro sintético e controlador de velocidade de cruzeiro.

Para comparar, o Nissan Kicks 1.6 flex, que custa a partir de R$ 113 mil, tem as bolsas do tipo cortina, que protegem os passageiros do banco traseiro em caso de colisão. Localizada em Resende (RJ), a fábrica do modelo de origem japonesa fica a poucos quilômetros da unidade do grupo Stellantis que produz o novo Citroën.

Além disso, os SUvs compactos mais vendidos do mercado nacional - Chevrolet Tracker, Honda HR-V, Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross - são equipados com seis airbags.

No início do próximo ano, a Citroën vai lançar as versões de sete lugares do Aircross. Espera-se um acréscimo de aproximadamente R$ 5.000 nos preços. Os assentos extras devem interessar mais às locadoras, que devem ser as principais compradoras da versão crescida do C3.