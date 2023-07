Ranking Folha-Mauá: Pulse Abarth e Fastback, da Fiat, são os SUVs compactos mais rápidos do ano

São Paulo

O motor 1.3 turbo flex está presente em diversos modelos do grupo Stellantis. Na linha Fiat, aparece sob o capô do Pulse Abarth e do Fastback Limited Edition.

Seus 185 cv de potência garantiram as primeiras colocações desses modelos na categoria SUVs Compactos do Ranking Folha-Mauá 2023.

O Pulse Abarth (R$ 150 mil) venceu as provas de aceleração e empatou com o Fastback (R$ 160 mil) nas medições de retomada tanto com gasolina como com etanol.

Pulse Abarth, da Fiat, tem 185 cv de potência - Divulgação

Os vencedores são equipados com sensor de frenagem (pode parar o carro para evitar colisão), freio de mão elétrico, carregamento do celular por indução, câmera de ré, ar-condicionado digital e direção com assistência elétrica, entre outros itens.

O ponto fraco está na ausência de airbags do tipo cortina, que já se tornaram itens comuns na faixa de preço desses carros.

Embora tenham a mesma motorização, o Pulse Abarth tem calibragem mais esportiva. O câmbio de seis marchas tem relações mais curtas, o que favorece as retomadas, mas aumenta o consumo.

O sistema de escapamento foi modificado para emitir um ronco mais grave, típico dos esportivos europeus. Na parte visual, a logomarca do escorpião substitui o nome Fiat na carroceria.

Fiat Fastback na versão Limited Edition 1.3 turbo - Divulgação

Nas medições de consumo, o Hyundai Creta N Line foi o melhor no uso urbano tanto com etanol como com gasolina.

Embora também traga um visual mais esportivo que as demais opções da linha, esse SUV compacto de origem sul-coreana mantém o motor 1.0 flex (120 cv) sem alterações, bem como a calibragem do câmbio automático de seis marchas.

Na prova de consumo rodoviário com etanol, o melhor resultado foi atingido pelo Chevrolet Tracker 1.2 turbo (133 cv), que voltou à pista após passar por atualizações para se adequar à sétima fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores).

E outra versão do Fastback foi bem nos testes: a opção Audace 1.0 turbo (R$ 120 mil) foi a mais econômica no uso rodoviário com gasolina.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.