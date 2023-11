A virada de última hora no artigo 19 da Reforma Tributária frustrou as expectativas de Volkswagen, GM e Toyota. As montadoras já estavam conformadas com a manutenção parcial dos benefícios tributários que reduzem os custos de produção nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, mas o resultado foi pior do que o esperado.

Pela proposta original, a prorrogação dos incentivos até 2032 seria limitada a modelos híbridos ou 100% elétricos. Na noite de terça (7), véspera da votação, os veículos flex tal e qual os fabricados atualmente foram incluídos.

Pátio da montadora Volkswagen na unidade anchieta, em São Bernardo do Campo (ABC) - Danilo Verpa/Folhapress

"Aos 49 do segundo tempo, colocaram os carros a combustão", disse Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil. O executivo explicou que a mudança prejudica todo o planejamento da montadora, que vem investindo bilhões de reais na adequação de seus carros a regras mais severas de controle das emissões de poluentes.

Caso fosse mantido como estava até terça, o texto da Reforma Tributária atenderia às necessidades da chinesa BYD, que vai produzir carros híbridos e elétricos em Camaçari (BA). Com a mudança, o grupo Stellantis volta a ser o principal beneficiado. A fábrica instalada em Goiana (PE) produz modelos flex e a diesel das marcas Fiat, Jeep e RAM.

Possobom estima que, apesar do maior gasto com logística, a produção da concorrente na região Nordeste permite uma redução de custos de aproximadamente 20% na comparação com a Volks e demais empresas instaladas nas regiões Sul e Sudeste.

"Não temos nenhuma posição contra incentivos para a região Nordeste, mas queremos que venham para novas tecnologias. Não foi correto da forma como foi feito, na prática é um incentivo gigantesco a uma empresa no Brasil em detrimento a todas as outras."

O presidente da Volkswagen do Brasil disse ainda que a empresa está perto de anunciar um novo ciclo de investimentos no país e com geração de novos empregos, mas que, com o deslocamento de benefícios para apenas uma região, os outros estados são prejudicados.

A preocupação é de que haja mudanças nos futuros aportes feitos pelo grupo Volkswagen no Brasil. Com a eletrificação em marcha nos principais mercados, há uma grande disputa global pelo dinheiro vindo da matriz.

As frequentes mudanças de regras e o cenário pouco atraente para investimento em novas tecnologias podem colocar o Brasil no fim da fila de prioridades da empresa.

Em agosto, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirmou que a montadora planeja um novo ciclo de investimentos no Brasil. A entidade afirmou que a proposta seria de adicionar 1 bilhão de euros (R$ 5,33 bilhões) ao ciclo atual, que estava previsto para terminar em 2026. O valor, se confirmado, será distribuído entre as quatro fábricas da montadora no país.

A fabricante confirmou as conversas, mas não os valores.

Possobom disse que o novo portfólio de produtos eletrificados da marca está sendo desenvolvido neste momento, mas que os entraves relacionados à legislação terão de ser apresentados à Alemanha.

Mas não se trata de um problema relacionado à totalidade da Reforma Tributária, mas, sim, específico do artigo que prorroga os benefícios que, hoje, são mais favoráveis ao grupo Stellantis.

Em uma visão positiva do futuro, Possobom afirmou que a mudança na cobrança de impostos vai possibilitar a redução no preço dos carros. "Permitindo o crédito fiscal como está sendo proposto, além de toda a simplificação tributária, [a Reforma Tributária] vai incidir no preço dos veículos." Não há, contudo, data para que isso ocorra.

Após a votação no Senado, a montadora alemã vai continuar trabalhando junto com GM e Toyota para tentar reverter o resultado entre os deputados federais. "Como é uma emenda nova, que ainda será julgada pelo Congresso, espero que consigamos ter algo mais adequado, com isonomia fiscal para todo mundo", afirmou o presidente da Volkswagen no Brasil.