O Volkswagen Golf completa 50 anos com a missão de bancar o futuro da marca. Carro mais vendido da história da empresa, o hatch médio precisa manter o sucesso comercial em diferentes versões para sustentar a transição energética.

A celebração começa com mudanças na oitava geração do modelo, que chega ao mercado europeu com motorização a gasolina ou híbrida. A nova opção elétrica será lançada ainda neste ano na Europa.

No fim de 2023, Ciro Possobom, presidente da Volkswagen no Brasil, confirmou ao site Motor1 o interesse em importar o hatch. O modelo deve retornar ao Brasil entre o segundo semestre de 2024 e o início de 2025, com importação restrita a versões mais caras.

Oitava geração do Volkswagen Golf GTI passa por atualização na linha 2024 - Divulgação

O principal candidato é o Golf GTI com motor 2.0 turbo e 265 cv de potência. O modelo, que saiu de linha no país em 2019, segue valorizado no mercado de usados.

Por se enquadrarem em estratégias de descarbonização, o híbrido GTE e o futuro elétrico também podem chegar ao mercado nacional.

Para a Volkswagen, fortalecer a imagem global de seu carro mais icônico é uma necessidade diante do avanço dos chineses em eletrificação –e o problema não se restringe aos carros recarregáveis na tomada.

A montadora precisa manter seus carros a combustão em alta para bancar os altos investimentos que tem feito em veículos elétricos. A aceitação de produtos da linha iD não tem ocorrido como o esperado, e não é possível reduzir valores a ponto de concorrer com marcas como BYD e GWM.

Se é difícil competir em preço, resta apostar em características como tradição, reputação da marca e confiabilidade. O Golf se enquadra nesses pontos.

A história do hatch começa em março de 1974, quando a primeira unidade do carro desenhado por Giorgetto Giugiaro foi produzida. A versão mais em conta tinha motor 1.1 com 50 cv.

O sucessor do Fusca fez sucesso. O primeiro milhão de unidades vendidas foi alcançado em 1976, ano de lançamento do Golf GTI, equipado com motor 1.6 (110 cv). Com cerca de 800 quilos, o esportivo chegava aos 100 km/h em pouco mais de nove segundos.

A segunda geração foi lançada em 1983 e trouxe inovações como o catalisador para redução de emissões de poluentes. Havia também a versão Syncro, equipada com tração integral.

A terceira geração estreou em 1991 e veio ao Brasil três anos depois. Em fevereiro de 1994, a Volkswagen alugou o Autódromo de Interlagos para apresentar a versão GTI, que foi o seu primeiro carro importado oficialmente após a reabertura do mercado nacional.

Em 1999, teve início a produção do hatch médio em São José dos Pinhais (PR). O Golf chegava à quarta geração com diferentes versões, e o país conheceu modelos com motor 1.6, 2.0, 1.8 turbo e até 2.8 V6, produzido em série limitada.

Mas o Brasil não recebeu as duas gerações seguintes. No lugar dessas foi lançado o modelo apelidado de "quatro e meio", que seguiu em linha até o lançamento da sétima geração, em setembro de 2013. Era a estreia da plataforma MQB no mercado nacional.

Após um período de importações, o hatch voltou a ser produzido no Brasil em janeiro de 2016, permanecendo em linha até o fim de 2020.

A oitava geração foi lançada na Europa no fim de 2019. A atualização feita na linha 2024 traz recursos extras de conectividade e uma enorme central multimídia.

Quando voltar ao Brasil, esse novo Golf vai seguir o caminho de hatches esportivos como Toyota GR Corolla e Honda Civic Type R, que chegaram com baixo volume e preço elevado. Contudo, enquanto os japoneses ultrapassaram a faixa de R$ 400 mil, a versão GTI do Volkswagen deve beirar os R$ 300 mil.