Lá se vão dez anos desde que o Jeep Renegade foi apresentado no Salão do Automóvel de Genebra. O carro mantém as mesmas linhas reveladas em março de 2014, mas recebeu diversas configurações ao longo dos anos. Esse movimento se repete agora no Brasil.

A linha 2025 do modelo estreia com sete versões, sendo quatro novas: Altitude (R$ 147.990), Night Eagle (R$ 170.990), Sahara (R4 173.990) e Willys 4x4 (R$ 179.990). Apesar da fartura, o desenho traz poucas diferenças entre uma e outra, com mudanças em rodas, equipamentos e pinturas.

Jeep Renegade Sahara tem pintura exclusiva em tom dourado, que se chama slash gold (barra de ouro) - Divulgação

O motor é sempre o 1.3 turbo flex (185 cv), que oferece potência de sobra para o SUV compacto e seus cerca de 1.500 quilos. Bem diferente da opção 1.8 (132 cv) que equipava o modelo em abril de 2015, quando o compacto da Jeep chegou ao mercado nacional, em abril de 2015.

Naquela época, o Renegade custava a partir de R$ 69,9 mil. Hoje, o preço parte de R$ 115.990 na opção de entrada, que é voltada para vendas diretas. Com as isenções previstas em lei para pessoas com deficiência, o valor cai para R$ 99.719, segundo o grupo Stellantis.

Apesar da idade do projeto, o valor é competitivo para um carro equipado com seis airbags e bom pacote de comodidades, que inclui direção com assistência elétrica, ar-condicionado, sistema de som e câmbio automático de seis marchas.

Por mais R$ 2.300, há o pacote com frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré e central multimídia.

Embora o desenho seja o mesmo adotado em 2022 —quando houve pequenas mudanças na grade frontal, no farol e nas lanternas traseiras—, o Renegade 2025 traz uma nova opção de cor, chamada slash gold (barra de ouro). O tom é exclusivo da versão Sahara, que traz teto solar panorâmico.

As novidades da linha 2025 devem ser as últimas do modelo atual —o exagero de versões para preencher lacunas na linha de produto é um sinal disso. A fabricante prepara uma nova geração para 2027, incluindo uma opção 100% elétrica com preço estimado em US$ 25 mil (R$ 140 mil) no mercado dos EUA.

Até lá, a Jeep deve lançar um novo modelo compacto no Brasil: o Avenger, que já é ofertado no mercado europeu. Trata-se do primeiro veículo da marca americana a utilizar a plataforma de carros compactos desenvolvida pelo lado francês do grupo Stellantis. A empresa reúne as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, RAM, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Vauxhall e Maserati.