A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) destacou-se durante a última campanha eleitoral chamando o padre Kelmon, franco-atirador de Bolsonaro, de "padre de festa junina". Tinha razão.

Durante o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid na CPI do 8 de janeiro, ela cortou a carnavalização dos trabalhos pedindo respeito aos colegas que faziam piadas com as visitas ao militar.

Não custa ouvi-la.

Senadora Soraya Thronicke (União-MS) durante Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 - Jefferson Rudy 26.jul.23/Agência Senado

Oppenheimer, o filme

Felizmente, a greve de Hollywood começou depois que o filme "Oppenheimer" estava pronto e estreia nos cinemas brasileiros nesta semana.

Baseado no livro "American Prometheus", de Kai Bird e Martin Sherwin, lida com superlativos. O filme dura três horas, Sherwin levou 25 anos para escrever o livro e o físico Robert Oppenheimer dirigiu o laboratório de Los Alamos, onde os Estados Unidos produziram a primeira bomba atômica, explodida há 78 anos. Nesse mesmo dia outra bomba foi embarcada para o Pacífico e sua história é sabida.

Oppenheimer foi um gênio esquisito. Aos 9 anos pedia aos colegas que lhe fizessem perguntas em grego para respondê-las em latim. Depressivo, aos 21 foi a um psicanalista e ele dispensou-o, por considerá-lo um caso perdido de demência precoce.

Mulherengo e introvertido, fez a bomba e condenou sua proliferação. Nos anos 50 caiu nas malhas da caça às bruxas do macartismo. Teve revogado o seu acesso a informações secretas e morreu em 1967, com a reputação restabelecida.

O desempenho do ator Cillian Murphy no papel de "Oppie" foi saudado por quem viu o filme. Sem ser parecido com Oppenheimer, ficou igual a ele, graças ao seu talento. O diretor de "Oppeheimer", Christopher Nolan, foi quem fez "Dunquerque".