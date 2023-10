Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a União, os estados e os municípios devem fornecer transporte gratuito aos eleitores nos dias de pleito.

A decisão decorre da demora do Congresso para legislar sobre o assunto, e o ministro Alexandre de Moraes demonstrou que o custo dessa gratuidade é irrisório.

Para o bem ou para o mal, o Legislativo e o Judiciário são donos de seus tempos. A medida determinada pelo Supremo é mais um capítulo da disputa pela demarcação dos territórios de cada um.

O último episódio dessa disputa ocorreu na semana passada, em Paris, envolvendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF Gilmar Mendes, e cada um defendeu sua posição.

Como cantava Cole Porter, que amava a cidade em todas as estações: "Eu amo Paris no outono".

A rapidez dos bandidos

De um conhecedor da bandidagem do Rio:

"As oito metralhadoras encontradas pela polícia do Rio podem ter sido devolvidas. Nesse caso, quem as devolveu não queria encrencas maiores. No século passado, traficantes de cocaína de São Paulo mandaram uma encomenda para o Rio, acompanhada por uns quilos de crack, como brinde. A quadrilha carioca devolveu o crack."

Anos depois esse protocolo foi rompido.

(Treze metralhadoras continuam no mercado.)

Prefeitura do Rio

Se o general da reserva Walter Braga Netto desistir de disputar a Prefeitura do Rio, o bolsonarismo carioca corre o risco de passar à condição de azarão.

Com Braga Netto, que deveria explicar os resultados medíocres da sua intervenção na segurança do estado, a derrota seria apenas possível. Sem ele, será provável.

Zema é o velho com roupa nova

Era uma vez uma coisa chamada Partido Novo. Na maré bolsonarista de 2018, Zema se elegeu governador de Minas Gerais e no ano passado reelegeu-se.

Ele acaba de dizer que "o carro elétrico é uma ameaça aos nossos empregos".

Assim como os carros a gasolina eram uma ameaça aos fabricantes de carruagens e o navio a vapor ameaçava os fabricantes de velas.