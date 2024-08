Com a surpresa provocada pela ascensão de Pablo Marçal (PRTB) na pesquisa do Datafolha que o mostrou tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, muita gente boa achou que a notícia era boa. Afinal, derrotar Marçal será mais fácil.

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), de boné azul, chega ao debate promovido pela revista Veja - Danilo Verpa - 19.ago.2024/Folhapress

Pode ser, mas valeria a pena conversar com aqueles que, em 2018, torciam para que a disputa do PT fosse com Jair Bolsonaro.

Mal começada, a campanha eleitoral soprou um vento de preocupação no PT, não só pela pesquisa na capital de São Paulo, mas também pelo interior.