A cultura brasileira é rica em histórias fabulosas. São lendas que surgem como acontecidas com um "amigo doamigo", conhecidas popularmente por "lendas urbanas".

Algumas das mais famosas são a Loira do Banheiro, o Chupa Cabra e o E.T. Bilu.

Com as redes sociais, o alastramento de novos mitos se tornou ainda mais rápido e potente.

A coluna apurou algumas das novas lendas mais populares entre os brasileiros.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

O pipoqueiro traficante. Onipresente em grupos de escola, a lenda deve ter começado com uma desculpa a uma mãe para negar pipoca ao filho. Só engana quem acha factível polvilhar cocaína no petisco como se fosse sal, sendo que o preço da droga é equivalente ao do ouro.

Traficante de órgãos de boteco. Ele parece um homem simpático que oferece um drinque a uma moça sonhadora. Após o primeiro gole, ela acorda em uma banheira de gelo, sem um dos rins. Como se fosse simples retirar um órgão humano e colocá-lo em uma caixa térmica. Nem os irmãos Grimm criariam algo tão fabuloso.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio - 18 de abril de 2024 - Folhapress

O dono de mercado ecologista. O cidadão chega ao caixa com uma picanha e três tomates e é obrigado a pagar por uma sacola, porque o estabelecimento quer salvar o planeta. Ele sozinho vai salvar tartarugas marinhas. Pena que não passa de lenda.

O cidadão que anota o número do protocolo. Essa lenda é o sonho dos atendentes de telemarketing. Na vida real, o cidadão só finge que anota, enquanto navega no TikTok.

O bom passageiro. Ele respeita as filas de embarque no avião, põe o celular em modo avião e só desata o cinto após o aviso. Parece ser uma figura amável, mas ninguém nunca viu um exemplar vivo.

O doente mascarado. Parece um vilão de HQ, mas é o herói da história. A qualquer sintoma de resfriado, aparece em público com sua N95, preocupado em proteger o próximo. Diferente da maioria das pessoas, que anda com nariz nu cheio de coriza, é o único que aprendeu algo com a pandemia. Pena que é lenda.

A mãe plena. Ela é vista frequentemente em redes sociais, repetindo bordões como "ter filho transforma" e "maior amor do mundo". Nunca foram vistos exemplares vivos. Os únicos encontrados foram da espécie "mãe exausta" e "mãe de merda", como a colunista que vos escreve.

Em breve voltamos com mais lendas urbanas.