Parecia um fim de semana normal no X, antigo Twitter, com usuários se agredindo gratuitamente. Isso se os protagonistas não fossem o ministro do STF Alexandre de Moraes e o magnata dono da plataforma, Elon Musk.

O embate começou após o perfil institucional do antigo Twitter anunciar ter bloqueado "determinadas contas populares no Brasil" devido a decisões judiciais. Musk retuitou a mensagem, afirmando que seriam derrubadas "todas as restrições" e que "princípios importam mais que o lucro".

Com a ameaça, Moraes determinou a inclusão de Musk como investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos.

Como criança que leva a bola embora quando não concorda com as regras do jogo, o dono da Tesla usou a arma preferida dos adolescentes sem recursos: "xingar muito no Twitter".

Inspirado no cidadão de bem brasileiro, postou diversos memes bobos do ministro do STF, dando a impressão de que Xandão marcou um X em seu coração.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 10 de abril de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

"Como @alexandre se tornou o ditador do Brasil?" perguntou o bilionário, que tem relações carnais com regimes que torturam e matam opositores, como a Arábia Saudita e a China.

Musk também fez a falsa acusação de que Moraes teria tirado "Lula da prisão", provando que, como dono da plataforma X, é um ótimo "tiozão do zap".

Pessoas próximas ao magnata afirmam que ele já planeja abrir uma concessionária Tesla no país, só para realizar uma "Teslaciata" contra o STF pelas capitais do Sudeste.

Em seguida, fará uma "fogueteciata". Porém, como não há "cidadão de bem" capaz de comprar um modelo do Space X, convocará seus amigos ditadores fundamentalistas.

Para realizar seu novo hobby, atazanar Alexandre de Moraes, Musk se mudou para o condomínio Vivendas da Barra, onde só atende pela alcunha de Elonuxo.

O dono da Tesla também convocou seus apoiadores para realizar um golpe no Brasil. Porém eles foram parar em Buenos Aires e ainda estão tentando localizar o país.

Muitos deles nem chegaram à América do Sul, por acharem que só existe uma América, a dos Estados Unidos.

Caso o embate se agrave, Musk planeja pegar seu foguete Space X e fugir para Marte. Inclusive, levará a bordo CDs da sua dupla sertaneja favorita, Milionário e Marciano. Antes de partir, pretende defecar na mesa de Mark Zuckerberg, dono do Facebook.