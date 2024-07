Em sabatina à Folha, o influencer e candidato à prefeitura Pablo Marçal afirmou que, caso seja eleito, vai diminuir os problemas de trânsito de São Paulo criando uma malha de teleféricos pela cidade.

Com 10% das intenções de voto, Marçal já chamava a atenção por seu trabalho como "coach" com promessas messiânicas, como conquistar objetivos impossíveis com a força do pensamento e criar a própria realidade.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 18 de julho de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

O influencer promete riqueza rápida com seus cursos, mesmo que ele próprio tenha ficado rico com a venda de cursos. Embora ainda não tenha apresentado um plano robusto, não é difícil prever como seria a gestão do "coach".

Para auxiliar a equipe dele, aí vão algumas sugestões. Para acabar com os problemas de trânsito, além dos teleféricos, Marçal pode sugerir que o cidadão use outros meios tão plausíveis quanto, como tirolesa, rapel e pula-pulas. Também pode incentivar que o paulistano se locomova pela cidade correndo.

Não importa se o percurso for de dez ou 30 quilômetros, qualquer um é capaz de completar se tiver força de vontade. Os que morrerem pelo caminho serão homenageados com o nome cravado na sola do calçado do candidato, como ele fez com um funcionário morto pelo mesmo motivo.

Aos paulistanos que preferirem caminhos mais curtos será oferecida a malha hidroviária da cidade, para que façam o trajeto a nado. Com o poder da mente, qualquer um pode fazer longas travessias, como as baleias.

Quem se afogar pode contar com a ajuda do Corpo de Bombeiros, como aconteceu com os "alunos" de Marçal, resgatados no pico dos Marins.

Na saúde pública, a sugestão é incentivar a população a não procurar tratamentos médicos tradicionais, já que muitas doenças podem ser curadas pelo poder do pensamento. Inúmeras vagas de hospitais seriam liberadas, ao contrário das vagas nos cemitérios.

Para o público que acha que a cidade está ruim, a solução é criar "sua própria realidade". Só basta o paulistano mentalizar que está em Copenhague ou no Butão, que todos os problemas serão resolvidos.

Caso ganhe as eleições, o prefeito nem precisa ir trabalhar, pois poderá resolver todos os problemas meditando que "nasceu para reinar", com a força da mente