Um cano furado quase decretou o fim de uma noite que tinha tudo para ser especial. Era por volta das 19h de segunda (15) quando o incidente atingiu o prédio em que mora o produtor musical Marcus Preto, nos Jardins, em São Paulo.

Dali a uma hora, ele receberia um pequeno número de convidados —entre eles, nomes como Emicida, Zeca Baleiro, Chico César e Xenia França— para a audição do novo álbum de Alaíde Costa, "E o Tempo Agora Quer Voar".

A cantora Alaíde Costa é reverenciada em audição do seu novo álbum - Ronny Santos/Folhapress

Mas como promover o encontro sem água, já que a tubulação de todo o prédio teve de ser fechada por causa do cano furado? A saída foi transferir o evento para outro apartamento ali perto, da assessora de imprensa Ana Paula Aschenbach. Os convidados foram avisados às pressas, mas não deixaram de comparecer.

Alaíde é uma das últimas a chegar. Já perto das 22h, Preto anuncia que vai colocar o álbum para tocar.

Antes dos primeiros acordes, Emicida toma a palavra e se dirige à cantora: "Pra gente, é uma escola, mas é também uma honra estar perto de você, poder participar do seu legado e ajudar para que a sua voz ecoe e chegue a novas gerações".

"Viva a Alaíde", celebram os presentes.

Ao lado de Preto e do baterista Pupillo, Emicida é produtor do disco. O rapper é também autor das letras de três músicas. Duas delas, "Foi Só Porque Você Não Quis" e "Bilhetinho", foram escritas a partir de relatos contados pela própria Alaíde em conversa com ele.

A primeira canção é baseada em uma história real que remonta o disco "Coração", lançado pela cantora em 1976 e que teve Milton Nascimento como produtor. Durante a preparação para o trabalho, os dois foram até a casa de Caetano Veloso em busca de uma canção inédita.

Segundo relato feito por Alaíde a Emicida, ela e Milton chegaram cedo na residência e não levaram em conta um hábito do músico baiano: ele costuma dormir já com o dia amanhecendo e só acorda mais tarde. Cansados de esperar, os dois foram embora sem a música.

Tempos depois, a artista contou que ouviu de Caetano o seguinte comentário: "Alaíde, pena que eu não entrei no seu 'Coração'". "Não entrou porque não quis", logo respondeu ela. Emicida, então, escreveu os versos: "Se você não entrou no meu coração/ Foi só porque você não quis." E, dessa vez, o cantor baiano participou do disco. É ele o autor da melodia que acompanha a letra da canção.

Já "Bilhetinho" o rapper escreveu em parceria com Luiz Ribeiro, a partir de memórias de Alaíde das paqueras da adolescência, enviadas em pedacinhos de papel.

Ele é também autor, ao lado do rapper Rashid, de "Meus Sapatos", que é a menos autobiográfica das três faixas e fala de São Paulo, cidade que a cantora escolheu para viver a partir da década de 1960. A melodia é assinada por Gilson Peranzzetta.

As oito faixas de "E o Tempo Agora Que Voar" foram compostas especialmente para a voz de Alaíde. Também participam das composições Marisa Monte, Carlinhos Brown, Nando Reis, Ronaldo Bastos, Junio Barreto, entre outros.

O álbum é o segundo de uma trilogia que teve início com "O que Meus Calos Dizem sobre Mim", lançado em 2022.

Na noite de audição, Preto contou que o nome do disco é um verso da música "Suave Embarcação", de Nando Reis, cantada por ela ao lado da amiga Claudette Soares. O trecho foi escolhido por abarcar dois sentidos, segundo explica o produtor. "A Alaíde tem 70 anos de carreira, e muita coisa tem acontecido recentemente para ela, o tempo quis voar para ela."

Ao mesmo tempo, prossegue ele, a cantora tem um ritmo próprio, mais lento, em que as músicas são mais longas. "É como se ela estivesse reclamando: 'O tempo agora quer voar? Mas é no meu tempo'."

"É o tempo dela", resume Preto.

Ao final da audição, Alaíde agradece a presença de todos e se emociona. "Tenho 89 anos, 70 de carreira. Ter um reconhecimento [agora]... Estou muito feliz", diz ela, que completará 89 anos em dezembro.

O álbum será lançado na próxima sexta (19).