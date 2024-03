PRECISO CORRER do assaltante, dos haters, dos ultraprocessados, do açúcar, do aspartame, do sódio, do caramelo IV, dos operadores de telemarketing, dos agrotóxicos, das sustâncias cancerígenas, da pessoa que tenta me vender assinatura de revistas no aeroporto.

PRECISO PARAR DE CORRER porque meu pai está envelhecendo rápido e todos os dias perco uma chance de tomar com ele uma garapa na feira e falar dos poucos pássaros que ainda vivem na selva de logomarcas em torno de nós.

PRECISO CORRER porque a meta da empresa e o crachá no meu peito e CEO na palestra e o salário na conta e o funcionário mais novo e com mais energia do que eu.

MariaD42530 por Pixabay

PRECISO PARAR DE CORRER do medo de ficar pobre, de ser uma profissional medíocre, de ser motivo de piada, de não ser lembrada nem nesta data querida.

PRECISO CORRER dos negacionistas, da reascensão do fascismo, dos ataques terroristas, dos ataques nas escolas, da misoginia, da xenofobia, da violência urbana, da truculência policial, dos monarquistas, da nova censura, dos ultraimbecis da extrema estupidez.

PRECISO PARAR DE CORRER mas o meu médico não deixa, o meu chefe não deixa, o meu personal não deixa, o meu gerente do banco não deixa, a desvalorização da moeda não deixa, a urgência climática não deixa.

PRECISO CORRER do cabeleireiro que quer pintar meus fios brancos, da depiladora que quer me deixar com vulva de Barbie, da vitrine que quer que eu use a última moda, da vendedora que quer que eu parcele em dez vezes, do dermatologista que não quer saber de pintas, só de Botox, da amiga que diz que isso só se resolve com lipo.

PRECISO PARAR DE CORRER porque o eclipse lunar, o orgasmo múltiplo, as estradas menos viajadas, a aurora boreal, a vontade de aprender piano.

PRECISO PARAR DE CORRER porque há muito não choro e até para poder chorar é preciso tempo.

PRECISO CORRER porque meus bíceps, meus tríceps, meu açúcar no sangue, minha perda de estrógeno, meus ossos com pouco cálcio, minha perda de memória, minha incapacidade de achar a próxima palavra.

PRECISO PARAR DE CORRER porque o poder do agora, a professora de ioga, o psicanalista, a psiquiatra, a massagista, a aula de meditação, o Feng Shui, o Reiki, o acupunturista, a cromoterapia.

PRECISO CORRER para pagar tudo isso.

PRECISO PARAR DE CORRER porque, enquanto dou likes para centenas de pessoas que nunca vi, minha filha cresce e a menina que foi nunca mais volta.

PRECISO CORRER porque a vizinha piscou de um jeito lascivo para o meu marido no elevador e meus glúteos já não são os mesmos e minha idade já não é a mesma e minha libido já não é a mesma e como tenho medo de envelhecer.

PRECISO PARAR DE CORRER porque te amo e faz tempo que não paro para te olhar direito e te dizer a única coisa que importa ser dita.

PRECISO CORRER porque sou uma mulher contemporânea e todos os dias tomo um expresso duplo para ficar bem acordada e produzir mais, apesar do meu corpo cansado, contra o meu corpo cansado, a despeito do meu coração que palpita.

PRECISO PARAR DE CORRER, do contrário só descansarei quando cair dentro de um caixão de mogno e finalmente poderei esticar as canelas e me corroer por tudo o que tão inutilmente sonhei.