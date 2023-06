São Paulo

Caio deliberadamente na provocação do João Pereira Coutinho em sua coluna "Já fico contente se aquilo que não me matar me ensinar algo" (19/6). Ao contrário do próprio Coutinho e da maioria dos humanos, eu me conectaria à "máquina da felicidade", descrita no célebre experimento mental de Robert Nozick. Para quem não conhece, o filósofo pede que imaginemos uma engenhoca capaz de gerar estímulos prazerosos tão perfeita que, se nos ligássemos a ela, viveríamos uma vida de júbilos, que não teríamos como distinguir da realidade, e pergunta se escolheríamos a máquina ou a realidade.



Nozick criou seu experimento para refutar o hedonismo ético, isto é, a ideia de que o prazer é o fim que todos perseguimos. Se a maioria prefere a realidade à máquina, está provado que o prazer não é tudo que importa. Embora Nozick nunca tenha submetido seu experimento a testes, outros autores o fizeram, constatando maiorias pró-real que ficam entre 70% e 85%.

Ilustração de Aline Bispo - Aline BIspo

Por um bom tempo, a conclusão de Nozick foi considerada válida, mas filósofos começaram a questioná-la, perguntando-se se ela não seria resultado de vieses cognitivos. Um dos contra-argumentos mais poderosos é o que evoca o viés do statu quo. Não é tanto que desejemos o real, mas sim que rejeitemos mudanças. Isso fica claro se modificarmos o experimento. Em vez de perguntar ao sujeito se ele quer ser ligado à máquina, nós o informamos de que passou a vida conectado a uma e o questionamos se deseja permanecer nessa condição ou passar a viver "na realidade". Nesse caso, a proporção dos que preferem o real cai para 13%.

Minha opção pessoal pela máquina é mais singela. Ainda que exista uma realidade objetiva ou mesmo transcendente, somos prisioneiros daquilo que estamos equipados para perceber como real. Nesse contexto, o experimento se torna só uma pergunta sobre ter mais ou menos prazer. E não vejo razão para ter menos, já que, para todos os efeitos, essa seria nossa realidade.