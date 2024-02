São Paulo

A campanha deflagrada por Trump para pintar Biden como um velho decrépito, incapaz de exercer o cargo de presidente dos EUA, parece estar dando frutos. Uma pesquisa da rede ABC mostrou que 86% dos norte-americanos acham que Biden, 81, está velho demais para exercer um segundo mandato. As gafes que ele comete não o ajudam.

Trump, apenas três anos e meio mais moço do que Biden, é considerado velho demais por 62%. Minha impressão é que o ex-presidente é protegido por sua inconsequência. Ele sempre disse tantos disparates que é quase impossível distinguir entre um despropósito calculado e um que seja fruto de confusão mental. Já Biden tem cada uma de suas falas, interações e até sua marcha cuidadosamente escrutinadas por todos em busca de sinais de envelhecimento.

O presidente dos EUA, Joe Biden, em encontro com o premiê da Alemanha, Olaf Scholz, na Casa Branca - Evelyn Hockstein - 9.fev.24/Reuters - REUTERS

Outro ponto que chama a atenção é o fosso entre percepção e realidade. Não dá para negar que a idade traga perdas físicas e cognitivas. Mas, se há um emprego bom para idosos, é o de presidente dos EUA.

Trata-se do cargo mais bem assessorado do mundo. Se o chefe deixa passar algo importante num processo decisório, seus muitos auxiliares imediatamente apontarão o problema. Ele ainda está a minutos de distância dos melhores especialistas em todos os ramos do conhecimento. Desde que não estejamos diante de um quadro patológico que implique comprometimento do pensamento lógico, a perda de agilidade mental atribuível à idade tende a ser compensada pelos ganhos da experiência. O único problema é que a percepção do público não é essa, sinal inequívoco de que estamos diante de um viés, isto é, um preconceito amplamente disseminado.

Ainda confio que a boa situação da economia americana e os perigos reais de uma eventual volta de Trump à Casa Branca farão com que Biden assuma posição mais confortável nas pesquisas. Mas, se os americanos insistirem mesmo num voto autodestrutivo, já encontraram seu pretexto no etarismo.