São Paulo

"Se você é mesmo a favor da liberdade de expressão, então você é a favor da liberdade de exprimir justamente as opiniões que você odeia. Se não for assim, você não é a favor da liberdade de expressão". Quem é o autor dessa frase? Elon Musk, Jair Bolsonaro ou algum outro campeão da extrema direita? Não, quem disse isso foi Noam Chomsky, autor com impecáveis credenciais esquerdistas.

Para a minha geração, é estranho ver a direita defendendo a liberdade de expressão, enquanto a esquerda sustenta que ela deve ser relativizada à luz de outros princípios constitucionais. É verdade que não existem valores absolutos e que é possível cometer crimes pela palavra. Estelionato e ameaça são delitos que quase sempre envolvem discurso, para dar dois exemplos pouco polêmicos. Ainda assim, a liberdade de expressão deve ser garantida de forma robusta, ou torna-se inútil. Ninguém precisa de licença para dizer o que todos querem ouvir.

O filósofo e linguista americano Noam Chomsky - Heuler Andrey/AFP via Getty Images/BBC News Brasil

A troca de posições tem uma explicação. Grupos que contestam o statu quo tendem a atritar-se mais com a Justiça e por isso defendem com mais ênfase a liberdade de expressão. Do século 19 até algumas décadas atrás, a esquerda costumava ser o polo contestador, mas o jogo mudou. No Ocidente, o pensamento mainstream assimilou várias das bandeiras da esquerda, deixando para a extrema direita o papel de força crítica.

Daí não decorre, é óbvio, que as críticas sejam igualmente procedentes. Se as contestações históricas da esquerda produziram mudanças positivas, as da extrema direita me parecem quase todas erradas e contraproducentes. Mas esse nem é o ponto central. A aposta liberal, que considero correta, é que todas as ideias e o próprio poder do Estado sejam o tempo todo questionados. Se tudo der certo, a sociedade incorporará as boas ideias e rejeitará as más. Para isso ocorrer, a liberdade de expressão precisa estar assegurada em amplitudes chomskyanas.