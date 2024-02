Para os cínicos políticos, a União Europeia tem sido há muito tempo um alvo fácil. O tamanho e a escala de suas ambições e a contínua produção de absurdos burocráticos oferecem ampla oportunidade para ridicularização —dentro da Europa e além.

Mas uma reunião de cúpula em 1º de fevereiro para resolver as diferenças entre os Estados membros sobre um pacote de financiamento plurianual da UE para a Ucrânia nos lembra novamente que, em questões prioritárias, a UE funciona de forma muito mais eficaz do que a sabedoria convencional e os populistas eurocéticos sugerem.

Viktor Orbán em reunião da cúpula da União Europeia, em Bruxelas - Yves Herman - 14.dez.23/Reuters

O sucesso de fevereiro não era inevitável. Uma reunião em dezembro destinada a fornecer à Ucrânia um pacote de ajuda da UE de € 50 bilhões terminou em acrimônia quando o chantagista político em série Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, vetou um plano que exigia apoio unânime de todos os 27 Estados membros da UE.

Kiev precisa desse dinheiro para ajudar a pagar pensões, salários e outros custos nos próximos quatro anos, enquanto a Ucrânia luta para repelir os invasores russos, e a crescente incerteza política sobre o futuro da ajuda dos EUA para a Ucrânia, exacerbada pelas preocupações de que as eleições dos EUA em novembro possam criar novos obstáculos, acrescentaram um senso de urgência ao pedido.

Em troca de desbloquear o plano, Orbán fez várias exigências. Primeiro, ele pediu uma revisão anual do plano de ajuda à Ucrânia. Os funcionários da UE decidiram, corretamente em minha opinião, que essa era a tentativa de Orbán de conceder a si mesmo uma ameaça de veto anual que lhe daria uma alavanca de longo prazo para extrair um fluxo constante de novas concessões da UE.

Ele também queria garantir o restante de € 20 bilhões em fundos da UE destinados à Hungria, que estão atualmente bloqueados até que Orbán aborde as preocupações da UE com relação à corrupção e aos direitos humanos no tratamento de alguns grupos minoritários da Hungria. (€ 10 bilhões em fundos foram descongelados no final do ano passado, mas grande parte desse dinheiro ainda não foi liberada.)

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Orban é amplamente considerado o melhor amigo do presidente russo Vladimir Putin na Europa, o que dá credibilidade às suspeitas de que ele quer minar o apoio europeu a um país que Putin está tentando conquistar.

Mas Orban tem uma preocupação mais prática com o futuro da Ucrânia. Se esse país um dia se juntar à UE, a Hungria se tornaria um contribuinte líquido para o orçamento da UE em vez de um beneficiário líquido, uma vez que o país muito maior, em necessidade desesperada de reconstrução pós-guerra, exigiria tanto apoio financeiro inicial.

O primeiro-ministro da Hungria também queria ajudar a impulsionar o desempenho de partidos populistas nas eleições europeias programadas para junho, tornando a "fadiga da Ucrânia" um tema eleitoral que poderia lhe render novos aliados em estados com partidos políticos simpáticos —como Alemanha e Holanda, por exemplo.

Mas Orbán perdeu essa luta porque os outros 26 Estados membros da UE —incluindo a Polônia, onde uma eleição no ano passado produziu um governo muito menos alinhado com o conservadorismo social de Orbán e sua postura populista eurocética— votaram para privar Orbán da chance de usar futuras revisões deste pacote para vetá-lo.

A Hungria retirou seu veto quando outros estados prometeram uma revisão, se necessário, após dois anos, mas que não daria à Hungria outro veto. Os funcionários da UE também parecem ter persuadido Orbán de que outros governos da UE poderiam apoiar a Ucrânia individualmente sem seu apoio, oferecendo empréstimos a Kiev fora do orçamento da UE. "Obtenha o que puder", alertaram os funcionários da UE, "porque você não tem a alavanca de negociação que pensa ter".

Por fim, e mais importante, outros Estados membros da UE sabem que Orbán está jogando com cartas fracas. A economia da Hungria contraiu no ano passado, com a inflação subindo para mais de 25%. As taxas de juros estavam em 10,75% em dezembro, e a relação dívida / PIB atingiu 70%. Essas são fraquezas que a UE sabia que poderia explorar.

Orbán entendeu que outro veto à ajuda à Ucrânia poderia até limitar o acesso da Hungria aos € 44 bilhões que poderia obter do orçamento da UE. E os funcionários de alto escalão da UE sabiam que as condições econômicas e financeiras do país afundariam rapidamente se Orbán perdesse o acesso permanente a esses fundos. Orbán percebeu que havia escolhido uma briga que não poderia vencer, e ele cedeu.

Não se engane: a UE ainda tem limitações substanciais. A ajuda à Ucrânia foi adiada por sete meses de guerra porque o plano continua vinculado a uma revisão dos gastos mais amplos da UE. Mais preocupante, ninguém acredita que € 50 bilhões ao longo de quatro anos, embora muito necessários e calorosamente recebidos em Kiev, chegarão perto de ajudar a Ucrânia a vencer sua guerra.

Nem essa vitória tática sobre Orbán é o fim das tentativas do líder húngaro de obter concessões em troca de cooperação. Em seguida, a Hungria é agora o único país da UE que ainda não assinou a adesão da Suécia à Otan. Teremos que esperar para ver o que Orbán quer para isso.

Mas ao usar táticas de negociação duras para manter a unidade da união nessa questão de alto perfil, a UE provou novamente que, quando a pressão aumenta, ela ainda pode fazer grandes coisas.