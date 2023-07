Vladimir Putin sobreviveu à contestação mais dramática e direta a seus 23 anos de reinado, e o oligarca mercenário Ievguêni Prigojin está em processo de ser desarmado.

A calma foi restaurada, pelo menos superficialmente. E na Ucrânia, a guerra continua. Agora que a poeira assentou, será que a insurreição abortada na Rússia mudou alguma coisa? O que aprendemos?

O presidente russo, Vladimir Putin, durante videochamada com membros do governo no Kremlin, em Moscou - Alexander Kazakov/Sputnik via Reuters

A insurreição nos recordou que o Exército russo é hábil em castigar alvos estacionários em campos de batalha e em se entrincheirar para defender território, mas está longe de constituir uma força de combate ágil, e seus líderes não reagem ao inesperado com rapidez e eficácia.

A artilharia russa continuou a fustigar edifícios na Ucrânia antes, durante e depois da insurreição de Prigojin. Mas a reação ao próprio motim foi inefetiva até que o próprio comboio do Grupo Wagner suspendeu seu avanço, faltando 300 quilômetros para chegar a Moscou.

Forças russas chegaram a disparar contra combatentes do grupo, mas praticamente não atrasaram em nada o avanço dos homens de Prigojin, mesmo depois de o Wagner ter derrubado múltiplos helicópteros russos e matado pelo menos uma dúzia de aviadores russos. Prigojin recuou apenas quando percebeu que não tinha aliados em Moscou dispostos a ajudar a abrir seu caminho para a capital.

Resta aos cidadãos russos perguntar como as tropas do grupo Wagner puderam tomar o quartel-militar de uma grande cidade sem disparar um único tiro e como puderam percorrer 600 quilômetros sem topar com oposição alguma. Putin com certeza também quer respostas.

No rescaldo do que aconteceu, o presidente russo também deve estar se perguntando o que estarão pensando de fato aqueles que o cercam em posições de autoridade. Tirando o discurso propagandístico sobre "unidade russa", Putin certamente deve querer saber até que ponto os soldados russos se solidarizam, se não com Prigojin pessoalmente, pelo menos com sua visão do ministro da Defesa, Sergei Choigu, e seu chefe militar, general Valeri Gerasimov.

É muito possível que o motim tenha levado Putin a questionar até que ponto os soldados russos e mesmo seus oficiais de baixa patente estão comprometidos em levar esta guerra até o fim. Se ele não estiver preocupado com essas coisas, deveria estar.

Também está claro que, se surgir alguma ameaça futura a Putin, pessoalmente, ela não virá de um comboio que avança lentamente por uma rodovia sob o olhar atento de uma plateia mundial na internet.

O desafio, se vier, virá rapidamente e chegará de uma direção inesperada. Isso só vai acontecer se pessoas no topo da estrutura de poder da Rússia passarem a pensar que só conseguirão proteger o que possuem se afastarem Putin.

Não há nenhuma ameaça do tipo visível no horizonte. Putin parece ter iniciado um expurgo de altos funcionários que considera que não se colocaram a seu lado ou que poderão vir a fazê-lo. Mas ele nunca esteve tão vulnerável quanto está agora, especialmente se a Ucrânia conseguir mais vitórias no campo de batalha nos próximos meses.

Outra razão pela qual Putin está vulnerável: seus aliados no exterior não fizeram nada para ajudá-lo neste momento difícil. Sim, ele sabe que pode contar com o líder não muito soberano de Belarus, Alexandr Lukachenko, para seguir suas ordens, e é conveniente poder encarregá-lo de ficar de olho em Prigojin.

Mas o apoio de outros governos aliados tem estado ausente. O líder de outra ex-república soviética, Cazaquistão, fez pouco-caso do motim na Rússia, caracterizando-o como puramente uma questão interna. Isso chama a atenção especialmente porque, apenas no ano passado, a Rússia despachou milhares de tropas para proteger o presidente Kassim-Jomart Tokaiev, contra seus próprios manifestantes. O líder turco, Recep Tayyip Erdogan, divulgou mensagem cordial de apoio e preocupação, mas pouco comentou além disso.

Mais importante ainda, a China de Xi Jinping se mostrou muito disposta a apoiar a Rússia enquanto as oportunidades lucrativas, como a chance de adquirir grandes volumes de óleo russo a preços favoráveis, superem em muito quaisquer custos de uma associação próxima com a invasão na Ucrânia. Xi não está correndo riscos importantes, como o de fornecer armamentos pesados à Rússia. Por isso mesmo, o isolamento de Putin está se aprofundando.

Mas há outra lição a ser tirada do motim e dos fatos que o seguiram, uma lição que deve encorajar aqueles que torcem por um fim negociado da Guerra da Ucrânia. Confrontado com uma crise existencial, Putin vai barganhar e fazer concessões.

O presidente russo já deixou claro que considera Prigojin culpado de traição à pátria e pessoal. Mas, por enquanto, pelo menos, o líder do Grupo Wagner não foi morto nem detido, provavelmente porque Putin sabe que ele goza da simpatia de um número desconhecido de pessoas, incluindo soldados, e porque persuadir seus mercenários a alistar-se nas forças militares russas é importante para o futuro da guerra no mais longo prazo. Em outras palavras: por mais que Putin possa estar furioso, sua reação tem sido calculada, e não insensata ou destrutiva.

Talvez isso indique que, se a contraofensiva ucraniana conquistar grandes avanços e ficar claro que a Rússia não conseguirá realizar muito mais no campo de batalha sem alistar russos em número suficiente para provocar turbulência real em casa, Putin pode se dispor a buscar um acordo.

A resposta de Putin também alivia os receios da Otan de que ele possa escalar a guerra em direções perigosas, usando uma arma nuclear tática, por exemplo. As escolhas pragmáticas feitas por ele em meio a uma insurreição que poderia haver desencadeado uma batalha com milhares de russos atirando uns contra os outros sugerem que, quando Putin é severamente testado, ele se dispõe a recuar e priorizar a sobrevivência de seu regime e dele próprio.

Enquanto isso, a guerra permanece. A Ucrânia continua a intensificar sua contraofensiva em ritmo deliberado, e as tropas russas estão se preparando para serem mais castigadas.

Putin permanece firme no controle. Prigojin foi encurralado. O apoio ocidental à Ucrânia não diminuiu. É tentador sentir que pouco mudou. Mas por baixo da superfície, a vulnerabilidade de Putin foi revelada. Este é um momento de virada para a guerra e para o futuro da Rússia.