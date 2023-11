O Estado de S.Paulo anunciou na última semana uma política interna para uso de inteligência artificial em sua produção jornalística. Parte considerável da imprensa já apela à tecnologia, mas nem todo mundo tem o cuidado de tornar isso público. Pode soar como marketing, mas é medida importante de transparência. O Globo, por sua vez, foi ao outro lado da questão e passou a impedir expressamente o acesso de IA generativa a seu site.

A Folha, até aqui, ainda não se permitiu esses passos.

Há pontos em comum nas regras publicadas. A maioria dos veículos veda a produção não humana, deixando para as máquinas o papel de ferramenta: auxílio em investigações, análise de dados, traduções. Em geral com a ressalva de que, em algum momento, o processo tem que passar pelos olhos de alguém que respira.

Um item curioso na lista do Estadão é a permissão de usar IA na elaboração de títulos, sobretudo para aproximá-los dos critérios estabelecidos pelos mecanismos de busca. Quem sabe evitará enunciados como este, de quinta-feira (23), sobre educação: "Quanto cresceria o PIB do Brasil com mais ensino técnico? Estudo inédito revela potencial da mudança". O título não responde à pergunta que propõe, uma estratégia sempre condenável, mas cada vez mais frequente em jornais. Parente do "entenda..." e do "veja...", que criam uma expectativa de informação no lugar de simplesmente informar.

Títulos são cruciais no jornalismo, mas também se tornam medíocres sob os algoritmos. Não bastassem as fórmulas de audiência, qualquer grande notícia, em questão de horas, ganha os mesmos contornos nos vários concorrentes. E a corrida volta ao ponto de partida agora, quando a busca turbinada com IA prescinde do conteúdo tão trabalhado das manchetes, pois consegue pescar a informação desejada dos próprios textos.

Folhapress

Se a forma já era, restam as sutilezas. Leitores e redes sociais reclamam dos títulos da Folha que denunciam malfeitos do "ministro de Lula". "Não fosse ministro, o jornal escreveria ‘amigo de Lula’", ironiza um deles. Juscelino Filho, porém, é ministro e ao mesmo tempo ônus que Lula decidiu carregar por governabilidade. É evidente que o jornal explora a situação, mas ela já estava posta antes de o deputado ser indicado para a pasta.

Seria mais fácil criticar a Folha pelo noticiário requentado sobre estatais, "que voltam a ter déficit sob Lula 3". Quando o robô do Google ler o texto, verá que mais da metade das empresas fechará no azul e que mais de 80% do rombo é obra da empresa que a Marinha usa para brincar de submarino; se pesquisar em outras reportagens sobre o tema, saberá que a comparação com anos anteriores é prejudicada por um esqueleto deixado pela privatização da Eletrobras. Tomar o todo pelas partes é sempre complicado.

Também nesse quesito se destaca o noticiário inicial sobre a PEC que fechou o tempo entre Senado e STF. "Senadores aprovam PEC que limita decisões do Supremo", escreveu a Folha na Primeira Página. Não foram limitadas as decisões do STF, apenas as monocráticas, e a diferença entre as duas coisas está no cerne da discussão. Como escreveu Conrado Hubner Mendes, ministros do STF "tentam induzir confusão entre ‘reduzir poderes do STF’ e ‘reduzir poderes de ministros do STF’". A generalização que o jornal fez é temerária, pois assume o argumento de um dos lados da contenda. Em cobertura de assunto com grande capacidade de estrago, teria sido prudente começar de maneira mais equilibrada.

Outro caso é distante, mas exemplar da arapuca que se tornou o exercício de comunicação nos termos estabelecidos atualmente. Um homem saiu esfaqueando mulheres e crianças em frente a uma escola em Dublin. Grupos de extrema direita relacionaram o atentado à questão imigratória e alimentaram protestos pela cidade, que viveu noite de violência. O título da Folha foi "Irlanda tem protesto violento contra imigrantes após ataque a faca que feriu 5".

Se o robô do Google ficasse só nesse enunciado, intuiria que imigrantes eram alvo e perpetradores. A história, porém, ainda era uma ocorrência policial, não terrorismo, na hora do ataque. Coisa de "maluco", segundo o cidadão que interrompeu o atentado, um motoboy brasileiro que passava pelo local e usou seu capacete contra o agressor. O país acordou com um imigrante nas manchetes, só que no papel de herói. Dava para fugir do título publicado pela Folha? O perverso aqui é notícia e fake news, mesmo que indiretamente, concorrerem.

"Manifestantes entram em choque com a polícia em Dublin após crianças serem feridas em ataque a faca", noticiou The New York Times, sem citar imigrantes nem mesmo no subtítulo de sua reportagem.

Enquanto o robô do Google deixar, talvez seja o caso de manter ativa a velha ourivesaria de fazer títulos.