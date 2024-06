Jorge Rebelo de Almeida é uma figura proeminente no setor de turismo e hospitalidade em Portugal e no Brasil. Além de ser o fundador e presidente do Grupo Vila Galé e o maior operador de resorts no Brasil, tem desempenhado um papel ativo na promoção do turismo e na defesa dos interesses do setor nos dois países irmãos.

Vulcânico e devotado, em seu dicionário pessoal trabalhar e respirar são irmãos gêmeos. Com a equipe que gere os mais de 40 hotéis em 4 países (11 no Brasil), continua a abrir unidades como se o dia de amanhã pudesse não chegar.,

Sob sua liderança, o Grupo Vila Galé expandiu-se em termos de número, mas também na diversificação dos seus serviços, e hoje inclui resorts, hotéis de cidade, hotéis históricos e empreendimentos de agroturismo. Conhecido por valorizar a cultura e a história locais, reflete temas e lugares na decoração, na arquitetura e nos temas das unidades.

Defensor da sustentabilidade no setor do turismo, implementa práticas ambientalmente responsáveis, e as unidades do Vila Galé são referência no uso de energias renováveis, na redução do consumo de água e na promoção da gastronomia local.

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo português Vila Galé, de hotéis e resorts, em retrato feito em São Paulo, em 2015 - Karime Xavier/Karime Xavier - 20.ago.15/Folhapress

Além do seu sucesso nos negócios, Rebelo de Almeida é reconhecido por sua contribuição para o desenvolvimento do turismo, recebendo diversos prêmios e distinções ao longo dos anos por seu trabalho e dedicação ao setor e pelo seu amor pela cultura, sobretudo pela poesia, que ocupa um lugar central em sua vida.

Foi em um dos seus hotéis mais emblemáticos e dedicado à poesia —o Palácio do Arcos, perto de Lisboa— que o empresário português falou à coluna sobre o potencial e o papel do turismo em mais um "Gente de cá e de lá".

Hoje o grupo Vila Galé é o maior operador de resorts no Brasil, como foi isso?

O Brasil tem um potencial turístico enorme, talvez o maior do mundo. Por isso, a cada viagem que fazia ia crescendo o desejo de fazer um projeto hoteleiro, até porque o Brasil tinha uma grande carência de resorts all-inclusive. Em 2000, decidimos investir e abrir nosso primeiro hotel no Brasil, na Praia do Futuro, em Fortaleza. E desde então não paramos.

E como foi esse início?

Quando decidimos entrar no mercado brasileiro, a oferta de turismo era bastante primária. Não havia a infraestrutura adequada nem a qualidade que os turistas internacionais esperam. O desafio foi justamente preencher essa lacuna, oferecendo um padrão elevado de serviços e hospitalidade e investindo muito em capacitação e formação dos nossos funcionários.

A formação e capacitação são centrais no projeto. A formação contínua é fundamental para manter a qualidade. Temos a Academia Vila Galé, que oferece treinamentos regulares para colaboradores, tanto em Portugal quanto no Brasil. Esses treinamentos cobrem uma ampla gama de tópicos, desde hospitalidade e atendimento ao cliente a gestão sustentável e segurança alimentar.

Onça-pintada descansa às margens do rio São Lourenço observada por turistas no Parque Estadual do Encontro das Águas, no pantanal de Mato Grosso - Lalo de Almeida/Lalo de Almeida - 13.set.20/Folhapress

No turismo brasileiro, quais são na sua opinião as áreas com maior potencial de crescimento?

O Brasil é um país com uma diversidade incrível, e quase todas as regiões têm um grande potencial turístico. O Nordeste, com suas praias paradisíacas, é uma área que pode crescer muito com investimentos em infraestrutura. A Amazônia e o Pantanal oferecem experiências únicas de ecoturismo. Além disso, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, com suas ricas culturas e eventos internacionais, também têm muito a oferecer.

E como o Vila Galé contribui para esse desenvolvimento?

Empregamos pessoas das comunidades locais— o que ajuda a estimular a economia e proporciona oportunidades de emprego. Também investimos em iniciativas sociais, como programas de educação e saúde.

O sr. mencionou a importância do turismo na economia. Quais os os impactos positivos que o turismo tem gerado em ambos os países?

O turismo é uma indústria que mexe com todos os setores da economia. Quando construímos um hotel, por exemplo, geramos empregos diretos e indiretos. Há a compra de materiais de construção, a contratação de serviços locais, o aumento no consumo de produtos regionais e muitos outros aspectos. Em Portugal, o turismo tem sido um motor de desenvolvimento econômico, ajudando a reduzir o desemprego e a trazer divisas importantes para o país.

E no Brasil, como vê o futuro do turismo?

O Brasil tem um potencial turístico enorme, mas ainda pouco explorado. Há muitas regiões que poderiam se beneficiar com o desenvolvimento de infraestrutura turística. Um exemplo é o Nordeste, que possui praias paradisíacas, mas que ainda carece de uma infraestrutura adequada para receber turistas internacionais. Precisamos de políticas públicas que incentivem investimentos nesse setor, criando zonas turísticas com padrões elevados de qualidade e segurança, assim como foi feito no México.

Quais os principais desafios para o crescimento do turismo no Brasil?

Um dos principais desafios é a infraestrutura. Precisamos de mais investimentos em aeroportos, estradas, e serviços básicos nas áreas turísticas. Além disso, é fundamental promover o Brasil no exterior, mostrando a diversidade e as belezas naturais do país. Outro ponto crucial é a segurança, que precisa ser melhorada para atrair mais turistas internacionais.

Qual é a mensagem que gostaria de deixar para quem deseja investir no turismo?

Acreditem no potencial do turismo. É uma indústria que pode transformar economias e comunidades. Invistam na qualidade dos serviços, na formação dos colaboradores e na sustentabilidade dos projetos. O turismo não é apenas uma atividade econômica, mas uma forma de promover a cultura, a interação entre povos e a preservação do meio ambiente. Vamos trabalhar juntos para fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento e prosperidade para todos.