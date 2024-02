Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Socuerro! Estou tentando tirar um glitter de dentro da orelha! Desde o ano passado! Glitter gruda!

E Quarta-Feira de Cinzas se chama Quarta-Feira de Cinzas porque seu dinheiro virou cinzas! Cinco dias rebolando e depois passa o resto do ano rebolando para pagar o cartão!

E atenção: "A Beija-Flor recebeu R$ 8 milhões de emenda parlamentar para homenagear Maceió, a cidade de Arthur Lira, que desfilou à frente da escola de samba". Comprou uma escola para ele! Acostumado com beija-mão, comprou a Beija-Flor! "Beija-Flor de Lirópolis!" Rarará!

E a lista do que recuperar após o Carnaval: pés, celular, fígado, juízo e gosto musical!

E um amigo disse que não está de ressaca porque ainda está bêbado. Desde quarta! Rarará!

E um cara no meio da multidão com o cartaz: "Desodorante No Suvaco 2 Real".

Ilustração de Fê para coluna de Simão de 17 de fevereiro de 2024 - Folhapress

Piadas Prontas! 1) Militar que desmaiou em operação da Polícia Federal é exonerado do comando do Exército. Evidente! 2) Em Macaé, amigos se fantasiam de repórteres da Globo e entrevistam até prefeito! 3) Blocos de Carnaval aumentam vendas de sex shop na rua Augusta: muito gelzinho. É para macetar! Rarará!

4) Baby do Brasil prevê apocalipse e Ivete Sangalo rebate: "Deus mandou macetar". Impressionante que Baby do Brasil tem uma voz linda, um nome lindo e virou uma pastora louca! 5) Padre alvo de operação da PF já sugeriu: "calmante em forma de supositório". É para fogo no rabo! Rarará!

E começou o ano fiscal: IPVA e IPTU! O IPVA é Imposto Para Vários Amigos! IPVaquinha! E do jeito que chove em São Paulo, IPTU é Imposto Para Tetos Úmidos! Ou Impossível Pagar Tudo Isso! Eu vou pagar o IPN. Imposto de Porra Nenhuma! Rarará!

E o Carnaval não acabou! Amanhã na Consolação tem o bloco da Daniela! Arrastando 1 milhão. Aliás, 1 milhão mais um porque vou ver da janela. Da janela conta? Rarará!

E direto de Jacarépaguá vai sair o bloco Pau com Cãibra. Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!