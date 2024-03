Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piada Pronta direto da USP:

1) Software que é usado para contar gado foi utilizado na avenida Paulista para contar bolsonarista! Ou então conta os chifres e divide por dois! Rarará!

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

2) Deputado do PL imita Israel e pede que Lula seja persona non grata em SP! Aí a Carol Proner, mulher do Chico Buarque, listou lugares onde Lula é persona non grata: Balneário Camboriú, Jurerê Internacional, Festa do Peão de Barretos, Lojas Havan e Coco Bambu! E Israel, evidente! Ou, como disse aquela bolsonarista: Israel é cristão, como nós! Rarará!

E tem a persona non gata: a Damares! Rarará!

E essa: "Jovem com dengue tem sintoma inédito, ereção de 18 horas". Aí não é sintoma, é pintoma! Viagra já era!

Agora é mosquito da dengue. Que, segundo a Dilma, quem pica é a "mosquita". Ou seja, macho não pica! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de Simão de 1° de março de 2024 - Fê/Folhapress

E os bolsonaristas que usam a bandeira de Israel fake: um pentagrama. Sendo que a Estrela de Davi tem seis pontas. Até a bandeira de Israel é fake!

E atenção! Lula se encontra com o podre do Maduro! Para tratar de eleições na Venezuela! Na Venezuela você tem três opções de voto:

1) Amo o Maduro!

2) Amo muito o Maduro!

3) Amo muito o Maduro e a minha mãe também! Rarará!

E o Brasil não é a Venezuela. O Brasil, na verdade, é a Venezueira! Rarará!

E a declaração do Bozo, "busco passar borracha no passado". E o Piauí Herald, "além de borracha, Bolsonaro tem que usar ‘liquid paper’, triturador e incinerador em seu passado". Esse é o passado porque o futuro é a Papuda!

E mais essa direto do Recife: "Jovens são tirados do cinema por fumar maconha em filme de Bob Marley". Que injustiça! Em filme de Bob Marley devia ser obrigatório fumar maconha!

E sabe quantos jamaicanos precisa para trocar uma lâmpada? Três! Um pra trocar a lâmpada e dois pra ficar queimando fumo! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que vou pingar o meu colírio alucinógeno!