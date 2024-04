Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Atenção! Vaga de emprego! Somente para eleitores do Bolsonaro! Não pago 13°! Não pago férias! E mulher ganha menos! A Carla Zambelli topa!

E o novo mugido do gado: Múúúsk! Múúúsk! Rarará!

E o Sensacionalista: "IBGE coloca Brasil no centrão do mapa em homenagem a quem manda no país".

Toda vez que abro a internet tem a cara do Lira, do Delira! Lira x Maconha! Lira vai pôr em votação a PEC das Drogas! PEC das Drogas é o Senado! Drogas votando contra drogas! Rarará!

Quem estiver usando ou portando Lira teje preso! Rarará! E com a criminalização o único efeito colateral da maconha vai ser quando a polícia chegar! Rarará!

E esta: "Gestão Tarcísio anuncia por engano venda de quartel da Rota, Pinacoteca e Hospital das Clínicas". Por engano, por enquanto! Porque ele vai vender! E eu vou arrematar os três! Principalmente o HC, porque sou hipocondríaco!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 19 de abril de 2024 - Fê/Folhapress

E esta, macabra: "Mulher leva cadáver de idoso a banco para sacar R$ 17 mil". Para AMORTIZAR a dívida! Rarará!

E tem um meme com o Bolsonaro no lugar do morto e a Micheque: "Assina aqui, amor!". Rarará!

E o Nunes? Aquele boneco de cera com barba preta, figurante de filme do Zé do Caixão!

"Prefeitura assume empresas de ônibus suspeitas de elo com PCC"! Quando descoberto, mijou pra trás! E como diz o Sakamoto: PCC acha mais fácil sugar dinheiro público do que vender pó! Ou então iam usar os ônibus para transportar pó!

E o Milei Debilóide quer mudar idade para punir adolescentes de 16 para 12 anos! Camburón Kids! Tenho uma solução melhor: já prende no ultrassom! Rarará!

E eu tenho um vídeo em que o celular de um cara quebra e ele diz: "Fiquei desonline". Genial! Vou adotar. Hoje não tô afim de nada. Vou ficar desonline! Rarará!



Nóis sofre mas nóis goza!



Que vou usar o meu colírio alucinógeno!