Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piaui Herald: "A pedido do Brasil, Xandão e Musk se juntam para resolver separação de Belo e Gracyanne". Sem resolver isso o Brasil não anda. Não vai pra frente! Rarará!

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Fedeu! "Maquiador de Michele Bolsonaro anuncia fim de loja de perfumes bolsonaro após golpes". Ué, mas não é da turma do golpe. Golpearam os golpistas, é isso? O gado vai ficar sem o Eau de Golpê e o Cocô Chanel!

E eu tenho um vídeo onde perguntam para uma menina: "Entre o Xandão e o Musk você torce pra quem?". "Eu torço pro Flamengo!". Eu também! Viva o Brasil! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 27 de abril de 2024 - Folhapress

E atenção! Já é Musk na Austrália! "Depois de atacar o STF, Musk ataca a Austrália". E é chamado de blionário arrogante! Canguru Perneta versus Bilionário Asqueroso! Ops, oleoso. Não parece que ele é feto de óleo? O mundo é muito louco, do nada aparece um vilão! Desses de filme de 007!

E a economia? Sensacionalista: "Reforma tributária: governo propõe isenção no preço do capim para conquistar bolsonaristas". O gado vai pastar a vontade. O Flávio já botou ketchup no capim! Rarará!

Piadas Prontas: "Prefeito de Birigui é cassado pela segunda vez em 18 dias". Toda semana ele é cassado! Rarará!

"Gretchen diz dormir com a mão dentro da cueca do marido: Preciso do toque". O TOC da Gretchen é pegar no pinto do marido! Eu também tenho TOC: minha mesa de trabalho tem que estar exatamente como estava ontem! Já o TOC da Gretchen é pegar no pinto do marido! Cada um com o seu TOC!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que vou usar o meu colírio alucinógeno!