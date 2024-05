Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

E atenção: Cármen Lúcia, o mata-burro! A ministra Cármen Lúcia disse que a Carla Zambelli tem uma "desinteligência natural". E a Zambelli: "Não entendi". Rarará!

A burra é tão burra que chamada de burra, a burra não entende!

E o tuiteiro Maximilian Resende: "O comunismo não quer tirar sua casa nem quer tirar o seu carro. Quem quer isso é o Malafaia". Rarará!

"Projeto de Tarcísio de escola cívico-militar é aprovado na Alesp". Escola militar é assim: quem é contra, leva porrada! Nesta semana, estudantes fizeram manifestação contra a escola militar e a Polícia Militar desceu o sarrafo! Escola militar é assim: o aluno, em vez de "presente", grita SELVA! Rarará!

Errou na tabuada, spray de pimenta! Errou a base, cassetete! A turma do fundão tá muito barulhenta? Bomba de efeito moral! Rarará!

Escola militar tem curso intensivo de pintar meio-fio. Aula prática: todos os estudantes pintando o meio-fio.

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 24 de maio de 2024 - Fê/Folhapress

E o Bolsonaro foi convidado pra lecionar educação moral e cívica! Mas não compareceu, porque não tem educação nem moral pra encarar qualquer coisa cívica!

E o meme do dia: Marilia Gabriela entrevistando o cavalo que ficou no telhado na enchente do RS, o Caramelo! Marilia Gabriela: "O que mais te surpreendeu quando saiu do telhado depois de dias?". E o cavalo: "Que o Bolsonaro ainda esteja solto".

Mas não é só o cavalo que está surpreso! Até o gado está surpreso. Até o Bolsonaro! Está surpreso que entre ele e o mundo não tenha uma grade separando! Rarará!

E esta direto de Tocantins: "Juiz encerra depoimento após ré abrir uma cerveja em audiência virtual". E não era uma latinha que abria fazendo "crack". Era uma garrafa que ela abriu com um abridor de garrafa: "POF". Rarará!

Por isso que eu amo o Brasil. Quer morar em Bali, aquele paraíso na Terra? Não, quero morar em São Paulo cheirando gasolina!



Nóis sofre mas nóis goza!



Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!