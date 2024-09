Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Ereções 2024!

Primeiro de tudo: brasileiro não gosta de pleito, gosta de blunda! Rarará!

E após o bloqueio do X no Brasil, o X-salada passa a se chamar apenas salada! E xereca agora é ereca. E Chitãozinho e Ororó! Rarará!

Esse é o grande bafo da semana: Alexandre Moraes bane o X do Brasil. O Twitter! O primeiro a peitar o Múúúsk! Agora seu apelido é Xandão sem X, Chandão!. Chandão com ch! Ch de chadrez, cherife e cherox!

E o Musk, vulgo Ellen Musgo, parece vilão de filme de 007! Sabe aquele que aperta o botão? Medo! Rarará!

Ah, não pode mais X-burguer também! Depois da queda do xis, o xisburguer vem sem queijo. Rarará!

E o diálogo do dia: "Mãe, eu sou gay!". "Ai que alívio, pensei que você era fã do Pablo Marçal" Rarará!

E como estamos em setembro, devemos nos lembrar do aviso do Lula: "E agora em setembro vai entrar o grosso! Vai entrar o grosso! Vai começar a crescer, dentro de cada trabalhador, com mais força". Coitado do trabalhador! Já leva o grosso todo dia! O grosso do grosso do patrão! Rarará!

Fê

E atenção! Ereções 2024! A Galera Medonha! A Turma da Tarja Preta!

Direto de Belo Jardim (PE), o candidato a vereador Cebola Roxa! Já sabia do aquilo roxo, mas cebola roxa é novidade. "Vote em mim! Tenho a Cebola Roxa!" Rarará!

E direto de Brasileia (AC), o candidato a vereador Ronco de Porco! Coitada da família! Roinc! Roinc! Roinc! Rarará!

E direto de Acrelândia, no Acre, o candidato a vereador Burrinho! Vou votar no Burrinho! Cansei de ser denso! Rarará!

E depois dizem que não tem opção! Tem sim!

E se eu fosse candidato usaria este slogan: "Votem em mim! Cansei de comer mortadela". Rarará!

E amanhã na avenida Paulista os minions vão pedir o impeachment do Moraes! Todos de camiseta verde e amarela e tornozeleira eletrônica! E o impeachment não é pelo Xis, é pela tornozeleira! Rarará!

Bando de lunáticos!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!