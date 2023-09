Como engordar dois quilos em dois dias? Muito simples: dê um pulinho em Minas Gerais, com sua ampla tradição de mesa farta e comida pujante. Difícil escapar de seus efeitos. E olha que no fim de semana passado nem me joguei despudoradamente em pecados habituais –como o fígado com jiló do Mercado Central (sempre precedido por cachaças, acompanhado por muita cerveja, fora as broas ou doces de leite). Nem do Mercado Novo, com seus drinques e comidas que distraem nosso apetite por horas, acompanhado de boa prosa.

Boa parte de meu programa foi muito mais polido. O que não amenizou os efeitos calóricos que toda passagem por Belo Horizonte produz.

Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte - Léo Bicalho/Divulgação

Estive, a convite da Secretaria da Cultura e Turismo do estado, participando do 1º Festival Internacional de Cozinha Mineira Contemporânea. "Internacional" porque quer mostrar ao mundo a moderna gastronomia local –nesta primeira edição, houve um intercâmbio com o Caribe, através da ilha holandesa de Curaçao, cuja cooperação, por sinal, deu origem ao coquetel Caipiblue –cachaça com licor Curaçao Blue.

Ao mesmo tempo, como apelo contemporâneo, houve nos banquetes o foco de chefs de sabor mineiro, mas pegada autoral –como Caio Soter (do Pacato de Belo Horizonte) e Felipe Rameh (do Tragaluz de Tiradentes), curador gastronômico do evento.

A contemporaneidade, que extravasa as fronteiras de Minas, era também tema dos debates de dois dias do simpósio "Conversas de Cozinha". No mesmo local, a Feira de Minas exibia o trabalho de pequenos produtores do estado, que esbanjavam ingredientes saudáveis. Nada de excessos. E ainda assim... dois quilos a mais.

Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte - Leo Bicalho/Divulgação

Acontece que em Minas é difícil manter a compostura à mesa. No sábado (2), um almoço no Pacato exibe menções criativas aos produtos locais ("ostras" de frango, "escargots" de moela de pato) e conclui com uma extravagância de "cozinha de quintal" –costela bovina, frango assado, picanha, torresmo, farofa, arroz... até licor de doce de leite.

À noite, banquete no Palácio da Liberdade, belo edifício do arquiteto Ramos de Azevedo que foi sede do governo e hoje é espaço cultural. Na garbosa sala de jantar, sobre a mesa gigantesca com toalhas bordadas, ladeada por colunas de pedra-sabão lembrando mármore, o jantar assinado por Rameh traz porções pequenas e delicadas –como o provocante jiló com mostarda, mel e pimenta caipira; e a barriga de porco com purê de banana caramelada, minivegetais e pancs.

Se fosse só isso... mas aí... "óia só procê vê", como se diz por ali:

Na véspera, sexta-feira (1), já houvera jantar no hotel Fasano, com sua precisa cozinha italiana. Antes disso, um almoço no Centro de Referência do Queijo Artesanal Mineiro, onde chefs instrutores da futura escola de cozinha para jovens vulneráveis serviram um saboroso frango com quiabo e angu.

E no sábado, entre almoço e jantar, visitamos um belo projeto social no Morro das Pedras, comunidade que reúne várias favelas ladeira acima. Conhecemos as instalações dos Arautos do Gueto (@arautosdogueto), com suas aulas para crianças e jovens. Mas também nos jogamos nos irresistíveis pães de queijo do Fred e da Gabi (@mix_lanchesbh); e nos bolinhos de feijoada da Ita (@cozinhadaita). E como a matéria-prima dos bolinhos estava ali dando sopa... como antepasto ao banquete do palácio, atacamos a feijoada da sorridente Ita.

Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte - Leo Bicalho

Não preciso lembrar que entre as atividades passeávamos na feira de produtores que mencionei. E dá-lhe queijo –os do casal Ribeiro Fiorentini (@ribeirofiorentini) são fantásticos), doce de leite, licor, mel... e sobrepeso instantâneo e garantido.