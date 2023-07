… um fiasco!

A triste exceção ficou por conta sabe de quem?

É claro que sabe.

A pergunta deve ser lida em tom de falsete, quase um deboche, embora, também, possa ser entendida como desabafo melodramático, sendo o autor quem é.

O Corinthians é mesmo um caso sério, vítima de sua grandeza porque objeto permanente do que há de pior na cartolagem paulistana —e olhe que é preciso de muito esforço para atingir o ponto mais alto do pódio no quesito desfaçatez.

Apesar de gastar o dinheiro que não tem, fruto de óbvias parcerias inescrupulosas em prol dos mais diversos bolsos e em prejuízo do cofre alvinegro, o clube conseguiu mais uma vez nem chegar às oitavas de final, embora em grupo dos menos difíceis.

O Corinthians, de Fausto Vera, não conseguiu nada além da terceira colocação em sua chave na Copa Libertadores - Miguel Schincariol - 28.jun.23/AFP

Como nesta Folha o deslize tem preferência, abre-se a coluna com a mediocridade, para tratar da virtude em seguida.

Virtude em termos, registre-se, pois sobreviver à fase de grupos é meio obrigatório no torneio continental cujo acesso é uma ampla avenida para os times brasileiros.

Seja como for, dos seis classificados, quatro terminaram em primeiro lugar.

Um dos Atléticos teria mesmo de ser o segundo por estar na mesma chave do outro, com o que apenas o Flamengo deixou a desejar, mas atrás da camisa pesada do Racing, campeão mundial em 1967, apesar de estar no 15º lugar do campeonato dos atuais tricampeões mundiais argentinos.

Mais: o Palmeiras é o líder na classificação geral e só não terminou invicto porque escolheu, corretamente, estrear com os reservas na altitude de La Paz, quando acabou derrotado pelo Bolívar, para derrotá-lo facilmente na casa verde.

Palmas ao Inter, único invicto ao lado do paraguaio Olimpia, mesmo que aos trancos e barrancos.

O Fluminense conseguiu a proeza de terminar à frente do poderoso River Plate, em quem aplicou histórica goleada no Maracanã, inesquecível 5 a 1, em noite de gala do argentino Germán Cano, com três gols, e do colombiano Jhon Arias, autor dos outros dois.

Entre os Atléticos, o com h, o Paranaense, saiu-se melhor, cada vez mais firme no cenário das Américas, com o Mineiro novamente capaz de reagir e escapar de ter o mesmo fim do outro alvinegro, o paulista.

Aquecidas as chuteiras, a Libertadores de verdade começará agora, e ter terminado em primeiro lugar pode reservar más notícias no sorteio na quarta-feira (5), porque o River Plate e o Galo estão no pote 2, à espera de cruzamento indigesto.

Se os mineiros ainda são uma incógnita, em busca do espírito copeiro de Felipão, os portenhos estão firmes e fortes e à altura de qualquer adversário do pote 1.

O Atlético, de Hulk, pode ser rival indigesto nas oitavas - Norberto Duarte - 27.jun.23/AFP

A boa notícia para o futebol brasileiro vem da Gávea, mais especificamente do milionário banco do Flamengo, de onde Bruno Henrique dá mostras de estar 100% recuperado, melhor reforço possível no Flamengo para tentar, como o Palmeiras, o tetracampeonato inédito para nossos clubes.

Lembremos: o Fluminense vai atrás de erguer sua primeira taça e assim poder olhar mais altivo para os rivais Flamengo e Vasco, ambos já campeões; o Internacional corre em busca do tricampeonato, para se igualar a Santos, São Paulo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras e, fundamentalmente, igualar-se ao Grêmio, como o Atlético quer se igualar ao Cruzeiro bi.

Finalmente, o Furacão, que já foi vice duas vezes, almeja, enfim, a dita "glória eterna".

Já o Corinthians…