Não digam a rara leitora e o raro leitor que de equilibrado o Campeonato Brasileiro nada tem pelo fato de o Botafogo já ser o campeão do primeiro turno, porque há muita água ainda para rolar.

Digam que é surpreendente porque ninguém, muito menos os céticos botafoguenses, com o perdão do pleonasmo, acreditavam em tal possibilidade, reafirmada na marcante goleada sobre o Coritiba por 4 a 1, nona vitória no Nilton Santos, com mais dois gols de Tiquinho, artilheiro do campeonato com 13 gols.

Tiquinho Soares tem balançado a rede com frequência - Sergio Moraes - 11.mai.23/Reuters

Surpreendente, sim!

Ou alguém diria que o Cuiabá seria o segundo melhor visitante com cinco vitórias (contra América, Cruzeiro, Goiás, Fortaleza e Inter) e um empate (Corinthians) em nove jogos, atrás apenas exatamente do líder Botafogo?

Ou que o São Paulo seria o segundo pior visitante, sem nenhuma vitória em oito jogos, apenas com quatro empates, na frente só do América, penúltimo colocado?

Ou mesmo que o Grêmio, vindo da Série B, estaria brigando no topo da tábua de classificação?

Campeonato maluco, que desafia a caixinha da racionalidade a ponto de deixar o Botafogo tão à frente dos favoritos Flamengo e Palmeiras, dois poderosos em busca de ganhar todos os jogos daqui para a frente se quiserem ainda lutar pelo título, não se enganem, algo possível.

ALVINEGRO ALTIVO

Com dignidade, no estádio de portões fechados pela cafajestagem homofóbica da Fiel, o Corinthians deu passo importante para se afastar da zona do rebaixamento ao vencer o Vasco por 3 a 1.

Vasco mais acostumado a jogos sem torcida, em progresso, mas na situação complicada de precisar reagir heroicamente para se livrar do quinto rebaixamento de 2008 para cá, coisa impensável para o clube com a quarta maior torcida do país.

Incrível a diferença feita por Renato Augusto para facilitar a vida dos companheiros.

Mais que o toque desdenhoso dado para Maycon abrir o placar ele fez no começo da jogada, ao virar o jogo da esquerda para direita, encontrar Adson e fechar em direção à meia-lua, como se fosse invisível, para receber de volta e fazer o pivô. Como dizia mestre Armando Nogueira, ele antevê a jogada como poucos são capazes.

Renato Augusto deu toque desdenhoso para Maycon marcar - Carla Carniel - 29.jul.23/Reuters

PAREDÃO BAIANO

O capixaba Marcos Felipe, 27, goleiro do Bahia emprestado pelo Fluminense, viveu manhã de Neuer ou de Courtois no Morumbi.

Das 12 defesas difíceis que fez, pelo menos duas foram milagrosas.

Se Calleri estivesse em campo, o 0 a 0 perduraria para dor de mais de 56 mil são-paulinos?

Talvez não, mas esperar que Pato resolvesse era perigosa ilusão. A entrada dele na metade do segundo tempo derrubou a superioridade dos anfitriões.

CRISE VERDE

Se há crise em time verde, e há, fica restrita ao Coritiba, ao Goiás e ao América, este devidamente goleado pelo Palmeiras em ritmo de passeio em Belo Horizonte —4 a 1 com direito a mais dois gols de Rony, depois de curto período de seca.

O ambiente no Palmeiras repele aves de mau agouro.

ALEMANHA? COLÔMBIA!

Vencer a Jamaica será preciso, e ao que tudo indica não será a Alemanha o obstáculo seguinte.

Será, se for, a brava Colômbia da brilhante menina Linda Caicedo, 18, do Real Madrid, que se livrou de câncer no ovário aos 15 e marcou um golaço nas germânicas que o Rei Pelé assinaria orgulhoso na vitória por 2 a 1, obtida no derradeiro minuto do jogo pela Copa do Mundo na Oceania.

O ar perplexo das europeias deu gosto.