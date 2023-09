O futebol brasileiro e suas esquisitices.

Três grandes clubes estão perto de ganhar copas importantes e, ao mesmo tempo, correm risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro.

É o caso do Internacional, a três passos do tricampeonato da Libertadores, embora com o Fluminense e Palmeiras ou Boca Juniors pela frente.

Não é favorito, mas em mata-mata tudo pode acontecer. E, se acontecer, ou não, terá de olhar para baixo porque está apenas cinco pontos distante da zona do rebaixamento.

É improvável, mas poderá, em 2024, ser tetracampeão do maior torneio do continente americano ao mesmo tempo em que lutará para voltar à Série A.

O Internacional precisa dar atenção ao Brasileiro - Silio Avila - 29.ago.23/AFP

O São Paulo está na mesma situação e ainda mais próximo, a um empate de ganhar o título inédito da Copa do Brasil e só quatro pontos na frente do Santos, o primeiro dos quatro últimos.

Superar o Flamengo neste domingo (24) significará o melhor dos mundos para o tricolor. Perder o título em casa equivalerá às profundezas do inferno.

Finalmente, o Corinthians, também, como o Inter, a três passos da taça que falta em sua sala de troféus, a da Copa Sul-Americana.

Também, como o Colorado, não é o favorito nos dois jogos contra o Fortaleza e numa eventual final contra a LDU do Equador, embora possa ser contra os argentinos do Defensa y Justicia.

O alvinegro está a seis pontos do Santos.

Sem catastrofismos, porque há outros candidatos mais fortes ao rebaixamento, dois já aparentemente condenados como América e Coritiba, além de Bahia, Goiás e Santos, ou até mesmo o Cuiabá, a pergunta aos torcedores do trio que disputa as três copas é simples: você prefere ser campeão de quaisquer delas ou evitar a queda no Brasileirão?

Lembremos que, em 2013, o Palmeiras viveu exatamente isso: campeão da Copa do Brasil em 2012, disputou a Libertadores até as oitavas de final e a Série B, da qual sagrou-se campeão, em jornada que o palmeirense prefere esquecer.

Torcedores lamentam segunda queda do Palmeiras - Daniel Marenco - 18.nov.12/Folhapress

Por meio da Copa do Brasil, o Criciúma, em 1992, o Santo André, em 2005, e o Paulista de Jundiaí, em 2006, disputaram simultaneamente a Libertadores e a Série B.

No caso deles, uma façanha, no do Palmeiras, uma vergonha.

CPI DAS APOSTAS

O repórter Daniel Pereira, de Veja, assina importante denúncia sobre os bastidores da CPI das Apostas, na qual revela que o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) teria pedido 35 milhões de reais a uma associação de bancas da jogatina em troca de dois favores: defender os interesses dela na regulamentação do setor e não fazer um inferno das vidas de seus associados na CPI da Câmara dos Deputados.

A CPI nasceu exatamente com essa finalidade, a de criar dificuldades para vender facilidades.

Que o governo federal fique atento e lembre-se do primeiro mandato de Lula, quando o escândalo dos bingos, em 2004, causou a primeira dor de cabeça na gestão do PT, graças a um tal Waldomiro Diniz, que quis extorquir o não menos notório bicheiro goiano Carlinhos Cachoeira.

Diniz acabou condenado, e os bingos, proibidos.

Agora, graças às facilidades da internet, a jogatina voltou, e proibi-la é inócuo, razão pela qual está sendo regulamentada.

Menos mau que o ministério da Fazenda tem Fernando Haddad à frente, não Antonio Palocci como à época.

De todo modo, nas águas da jogatina, jacaré nada de costas e toda atenção será pouca com tantos espertalhões.