O Maracanã com mais de 67 mil torcedores, quase todos brancos porque o preço dos ingressos foi excludente, não assustou o São Paulo, mesmo com péssimo histórico como visitante no Campeonato Brasileiro —e ótimo na Copa do Brasil, que o diga o Palmeiras.

O primeiro tempo começou com os tricolores mais agressivos que o Flamengo e terminou com providencial, e merecido, gol de Calleri. Sem que os rubros-negros tivessem chutado nem uma vez sequer contra Rafael.

O segundo tempo viu os cariocas mais acesos, embora bem administrados pelos paulistas, o tempo todo com a cabeça no lugar, exceção feita a um erro quase fatal de Gabi, para sorte dele nos pés desajeitados de Everton Cebolinha.

Lucas leva São Paulo ao ataque no estádio do Maracanã - Eduardo Anizelli/Folhapress

A Copa inédita está no papo? Adeus pentacampeonato para o Flamengo? Domingo (24) será de festa no Morumbi?

Nada está garantido; tudo indica que sim.

Difícil que o experiente elenco da Gávea se assuste com o clima da casa são-paulina.

Facílimo prever como servirá de combustível para os comandados de Dorival Júnior.

De agora até o jogo de volta, o São Paulo viverá lua de mel com sua gente, enquanto o Flamengo terá de deitar no divã em busca de solução que não é vislumbrada nesta horrível campanha na temporada de 2023.

O São Paulo tem sido capaz de ganhar de si mesmo na Copa do Brasil.

O Flamengo, ao contrário, perde para si próprio.

CHORORÔ ETERNO

O líder Botafogo, menos líder hoje que ontem, viaja a Belo Horizonte, enfrenta o Atlético Mineiro em gramado ainda lastimável no Terreirão do Galo, faz péssima apresentação sem dar sequer um chute no gol de Éverson, e, aí, o torcedor ouve do diretor de futebol, e do treinador, o choro injustificável pela anulação correta de gol que seria o do empate na derrota por 1 a 0.

Não será com recurso tão batido, habitual e generalizado que o Botafogo afastará o momento preocupante atravessado na busca pelo título brasileiro, escondido no longínquo ano de 1995.

O Botafogo não soube se aproveitar da pausa pela Data Ffifa, pareceu traumatizado por ter perdido a invencibilidade no Nilton Santos, para o rival Flamengo, e precisa voltar a botar as chuteiras no chão se quiser vencer o triste Corinthians, em Itaquera, na sexta-feira (22).

Os atuais sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras são, nas contas alviverdes, apenas quatro, porque os dois ainda se enfrentarão, no Rio, pelo segundo turno.

O Palmeiras, de Gómez, está a sete pontos do líder - Cesar Greco - 14.set.23/Palmeiras

O DRIBLE, 10

Dez anos atrás, Sérgio Rodrigues entregou à literatura brasileira o melhor romance sobre futebol escrito em língua portuguesa.

Do lance em que o Rei Pelé dribla o goleiro Mazurkiewicz, sem tocar na bola na Copa de 70, e perde, segundo escreve Rodrigues, o desafio feito a Deus, desenrola-se sensível fotografia do que tem o Brasil de melhor e de pior, de filho para pai e de pai para filho.

Se não bastasse, a edição comemorativa do aniversário, lançada agora pela Companhia das Letras com capa dura, é luxuosamente enriquecida por três textos imperdíveis: a apresentação de Fernanda Torres, que escreve tão bem como atua, um do próprio autor e um de Fábio de Souza Andrade, professor de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da USP, em preciosa pensata sobre o que de melhor já se escreveu no país sobre futebol.

Dez anos da obra-prima, digna da camisa dez do Rei Pelé e como nota dos leitores mais exigentes.